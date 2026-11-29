JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjajaki kerja sama dengan perusahaan Australia untuk pengembangan transportasi massal berbasis moda raya terpadu (MRT) pada koridor Barat-Timur.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan perusahaan Australia tersebut bersama konsorsiumnya berminat terlibat dalam pengembangan salah satu segmen MRT koridor Barat-Timur.

"MRT untuk segmen Barat-Timur, ada satu fase yang kemudian perusahaan di Australia bersama konsorsium berkeinginan untuk ikut di dalam pengembangan transportasi dari Barat ke Timur," kata Pramono saat menjelaskan hasil kunjungan kerjanya ke Australia pada awal pekan ini.

Menurut dia, perusahaan tersebut tertarik terlibat dalam pengembangan segmen yang menghubungkan Cililitan hingga Fatmawati, yang nantinya terintegrasi dengan koridor Barat-Timur.

Dia mengatakan rencana kerja sama tersebut akan segera memasuki tahap studi kelayakan (feasibility study) untuk menilai kesesuaiannya dengan rencana pengembangan transportasi di Jakarta.

“Kita sedang dalam tahap penjajakan dan saya memberikan kesempatan kepada MRT untuk menindaklanjuti hal ini,” ujarnya.

Pramono optimistis pengembangan tersebut dapat meningkatkan keterhubungan jaringan transportasi publik di Ibu Kota sehingga masyarakat memiliki akses perjalanan yang semakin terintegrasi.

"Kalau memang ini sesuai dengan rencana, pasti transportasi di Jakarta akan menjadi semakin terhubung dengan baik," kata Gubernur.