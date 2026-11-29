JawaPos.com – Asisten rumah tangga (ART) berinisial DP, 35, mengaku nekat membunuh majikannya, perempuan lanjut usia berinisial AS, 85, di Cipete Utara, Jakarta Selatan, karena dendam atas respons sang majikan usai ia diintip cucunya.

"Saya dendam dan sakit hati, Pak, karena perlakuan cucunya Oma," kata DP dalam konferensi pers, Jumat (27/11).

Tersangka mengaku pernah diintip cucu korban saat sedang mandi, namun ia kecewa dengan respons majikannya saat melaporkan kejadian tersebut.

DP mengaku peristiwa dirinya diintip saat mandi itu telah dilaporkan kepada korban. Namun, respons yang diterimanya justru membuat tersangka merasa sakit hati hingga menyimpan dendam.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Oscar Stefanus Setjo mengatakan, keterangan tersangka terkait motif pembunuhan masih didalami.

Polisi juga menelusuri rangkaian perbuatan DP serta keterkaitan motif yang disampaikan dengan tindak pidana pembunuhan.

Kasus tersebut terungkap setelah polisi menerima laporan melalui layanan 110 mengenai penemuan jenazah perempuan di kediamannya di kawasan Cipete Utara.

Korban AS ditemukan dalam kondisi tidak wajar sehingga polisi melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan penyelidikan.

Hasil penyelidikan mengarah kepada DP yang diketahui bekerja sebagai ART korban. Saat petugas mendatangi lokasi, tersangka sudah tidak berada di tempat sehingga polisi melakukan pencarian.

Baca Juga:Kogabwilhan III Tangkap Tersangka Pembunuhan Bripda Oktavianus Buara di Distrik Waris

Polisi akhirnya berhasil menangkap DP sekitar lima jam setelah melakukan pengejaran.

Dalam penangkapan tersebut, petugas turut menyita sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan dugaan pembunuhan dan pencurian barang milik korban.

Barang bukti yang diamankan meliputi uang tunai, kalung, handuk, dan hand sanitizer. Saat ini, DP masih menjalani pemeriksaan untuk mendalami perbuatannya.