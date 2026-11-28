JawaPos.com - Kantor SAR Jakarta resmi menghentikan operasi pencarian penambang emas ilegal yang terjebak di kawasan tambang Ciguha, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Keputusan tersebut diambil pada Jumat (27/11) pukul 20.00 WIB setelah hasil kajian tim ahli menyimpulkan kondisi lubang tambang terlalu berbahaya untuk melanjutkan proses evakuasi.

Dari total 27 penambang yang terdata sebagai korban, sebanyak 13 orang berhasil dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia. Sementara itu, 14 orang lainnya masih dinyatakan hilang.

“Keputusan ini bukanlah keputusan yang mudah. Kami memahami harapan dan beratnya penantian keluarga korban. Namun, hasil kajian dan rekomendasi para ahli menunjukkan bahwa melanjutkan operasi dalam kondisi saat ini berisiko sangat tinggi dan berpotensi menimbulkan korban baru,” ujar Kepala Kantor SAR Jakarta Desiana Kartika Bahari, Jumat (28/11) kemarin.

Sebelum operasi ditutup, Desiana selaku SAR Mission Coordinator bersama Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat dan tim ahli melakukan kajian cepat atau rapid assessment terhadap kondisi Lubang A dan Lubang B.

Kajian tersebut melibatkan Badan Geologi Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Institut Teknologi Bandung (ITB), serta Institut Teknologi Nasional (Itenas).

Hasil observasi dan kajian teknis menemukan tiga faktor utama yang membuat operasi pencarian tidak aman untuk dilanjutkan.

Pertama, adanya risiko keruntuhan lubang tambang akibat rembesan air serta rendahnya daya tahan tanah dan batuan. Kondisi tersebut meningkatkan potensi longsor di area pertambangan.

Kedua, struktur tambang dinilai tidak stabil. Aktivitas pemompaan air dan proses evakuasi secara vertikal berpotensi memperburuk kestabilan lubang galian.

Ketiga, akses evakuasi semakin terbatas akibat endapan lumpur yang mempersempit jalur. Selain itu, keterbatasan oksigen di kedalaman lubang juga menjadi ancaman serius bagi keselamatan personel.

Meski operasi SAR resmi ditutup, Kantor SAR Jakarta menyatakan pemantauan terhadap perkembangan informasi di lapangan tetap dilakukan.