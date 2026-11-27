JawaPos.com - Tim SAR gabungan resmi menghentikan operasi pencarian terhadap 14 penambang yang terjebak di Area Tambang Ciguha, Pongkor, Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (27/11) malam.

Keputusan ini diambil setelah tim ahli dari berbagai institusi menyimpulkan bahwa kondisi lubang tambang terlalu berbahaya dan berisiko tinggi mengancam nyawa personel di lapangan.

Keputusan penghentian operasi diumumkan usai debriefing evaluasi bersama unsur SAR gabungan pada pukul 20.00 WIB.

Hingga hari ketiga pencarian, tim mencatat sebanyak 13 korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan seluruhnya telah teridentifikasi oleh tim Disaster Victim Identification (DVI), sementara 14 orang lainnya masih dinyatakan hilang.

Kepala Kantor SAR Jakarta Desiana Kartika Bahari menuturkan, penutupan operasi merujuk pada hasil kajian teknis dan Rapid Assessment di lokasi kejadian.

Penilaian tersebut dilakukan langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, bersama tim ahli dari Badan Geologi Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Institut Teknologi Bandung (ITB), serta Institut Teknologi Nasional (ITENAS).

"Setelah dilaksanakan observasi oleh para ahli, maka diperoleh kesimpulan bahwa kegiatan pencarian dan pertolongan (SAR) tidak direkomendasikan untuk dilanjutkan," ujarnya, Jumat (27/11).

Meski pencarian fisik di dalam lubang tambang telah dihentikan secara resmi, tim di lapangan tidak serta-merta lepas tangan.

Pemantauan tetap dilakukan secara berkala menyesuaikan perkembangan informasi terbaru di sekitar lokasi kejadian.

Berdasarkan hasil observasi mendalam para ahli geologi dan teknik, terdapat tiga hambatan fatal yang membuat operasi penyelamatan tidak direkomendasikan untuk dilanjutkan:

- Ancaman Runtuhan Tanah dan Batuan: Rembesan air yang terus terjadi serta rendahnya daya tahan material membuat struktur tanah dan batuan sangat labil. Kondisi ini memicu risiko longsor susulan serta keruntuhan lubang tambang sewaktu-waktu.

- Proses Evakuasi Memicu Kerusakan Struktur: Upaya penyedotan air menggunakan pompa justru berpotensi mengubah tekanan air di dalam tanah. Di sisi lain, metode pengangkatan vertikal dapat mengikis material di sekitar jalur evakuasi dan memperburuk kestabilan lubang.

- Lorong Menyempit dan Minim Oksigen: Material lumpur yang masuk membuat akses lorong semakin sempit bagi pergerakan personel. Selain itu, ketersediaan oksigen di dalam lubang sangat terbatas, terutama pada area yang lebih dalam.

Kronologi Tragedi Luapan Sungai Ciseureuh Bencana yang menimpa para pekerja penambangan emas tanpa izin (PETI) di kawasan Gunung Butak, Desa Bantarkaret, Kecamatan Nanggung ini bermula pada Selasa (24/11) malam.

Hujan berintensitas tinggi yang mengguyur wilayah tersebut sejak sehari sebelumnya memicu meluapnya aliran Sungai Ciseureuh di sekitar area pertambangan.

Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Hengki sebelumnya menjelaskan, bahwa terjangan air dan lumpur merangsek masuk ke dua lubang tambang secara tiba-tiba menjelang tengah malam saat aktivitas penambangan sedang berlangsung.

"Sekitar pukul 23.00 WIB, luapan air Sungai Ciseureuh yang bercampur lumpur mulai merembes masuk ke dalam dua lubang tambang PETI, yaitu lubang milik Dede Epin/H. Wahyudin dan lubang milik Ules/H. Wahyudin," ungkap Hengki, Kamis (26/11).

Pada lubang milik Dede Epin/H. Wahyudin, terdapat sekitar 30 pekerja di dalamnya saat kejadian. Sebanyak 11 orang berhasil menyelamatkan diri keluar sebelum akses tertutup, sedangkan 19 penambang lainnya terjebak di dalam.

Kondisi serupa juga terjadi di lubang milik Ules/H. Wahyudin. Seluruh pekerja yang berjumlah sekitar tujuh orang tidak sempat meloloskan diri akibat terjebak material lumpur.

"Berdasarkan pendataan awal tersebut, jumlah keseluruhan pekerja tambang tanpa izin yang belum berhasil keluar dari kedua lubang diperkirakan sebanyak 26 orang," jelas Hengki sebelum data berkembang menjadi total 27 korban dalam laporan akhir operasi.

Sejak insiden terjadi, operasi pencarian berskala besar langsung digelar dengan melibatkan 351 personel dari 47 instansi dan organisasi.

Untuk mempercepat proses pengenalan identitas korban yang berhasil dievakuasi, kepolisian menyiagakan Posko DVI di lingkungan Kantor PT Antam UBPE Pongkor.