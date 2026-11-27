JawaPos.com - Data korban insiden penambangan emas tanpa izin (PETI) di area tambang Ciguha, Gunung Butak, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, bertambah menjadi 27 orang hingga Jumat (27/11) malam.

Dari total tersebut, 13 korban ditemukan meninggal dunia dan telah teridentifikasi oleh tim Disaster Victim Identification (DVI), sementara 14 orang lainnya masih hilang.

Perubahan data dari perkiraan awal 26 pekerja menjadi 27 orang ini terungkap dalam laporan hasil operasi pencarian dan pertolongan (SAR) hari ketiga.

Di saat yang sama, Basarnas bersama tim SAR gabungan resmi menutup operasi pencarian pada pukul 20.00 WIB demi keselamatan personel di lapangan.

Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari menuturkan, penghentian operasi diambil setelah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, bersama tim ahli melakukan penilaian cepat (rapid assessment).

Tim ahli tersebut melibatkan Badan Geologi Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Institut Teknologi Nasional (ITENAS).

"Meskipun Operasi SAR telah ditutup, pemantauan tetap dilakukan berdasarkan informasi yang berkembang di lapangan," ujarnya, Jumat (27/11).

Hasil observasi tim ahli menemukan tiga faktor penghambat utama yang sangat membahayakan nyawa petugas jika evakuasi dipaksakan masuk ke dalam lubang tambang.

Yakni adanya ancaman runtuhan tanah dan batuan. Hal ini akibat rembesan air serta rendahnya daya tahan material di lokasi meningkatkan potensi terjadinya longsor dan keruntuhan lubang tambang secara tiba-tiba.

Upaya penyedotan air juga berisiko mengubah tekanan air di dalam tanah, sedangkan pengangkatan vertikal berpotensi mengikis material di sekitar jalur evakuasi.

Dan terakhir, material lumpur mempersempit akses lorong tambang, disertai ketersediaan oksigen yang sangat terbatas di bagian yang lebih dalam.

Pada hari ketiga pencarian, operasi ini melibatkan kekuatan penuh sebanyak 351 personel dari 47 instansi dan organisasi.

Unsur gabungan tersebut mencakup Kantor SAR Jakarta, Basarnas Special Group (BSG), BPBD dan Damkar Kabupaten Bogor, Polres Bogor, TNI dari Koramil Nanggung serta Yonif TP 347 dan 348, Brimob, hingga PMI dan tim medis setempat.

Kronologi Luapan Sungai Ciseureuh Terjang Dua Lubang Tragedi ini bermula pada Selasa (24/11) malam setelah hujan berintensitas tinggi mengguyur wilayah Gunung Butak sehari sebelumnya.

Debit air Sungai Ciseureuh yang meluap bercampur lumpur merangsek masuk ke area pertambangan ilegal di Desa Bantarkaret.

Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Hengki sebelumnya menjelaskan, material air dan lumpur mulai menerobos masuk menjelang tengah malam saat aktivitas penambangan sedang berlangsung.

"Sekitar pukul 23.00 WIB, luapan air Sungai Ciseureuh yang bercampur lumpur mulai merembes masuk ke dalam dua lubang tambang PETI, yaitu lubang milik Dede Epin/H. Wahyudin dan lubang milik Ules/H. Wahyudin," ungkap Hengki dikutip dari Radar Bogor (JawaPos Group).

Berdasarkan pendataan awal saksi di lapangan, terdapat sekitar 30 pekerja di dalam lubang milik Dede Epin/H. Wahyudin saat kejadian.

Sebanyak 11 orang berhasil menyelamatkan diri keluar sebelum akses tertutup, sedangkan 19 penambang lainnya terjebak.

Kondisi serupa menimpa lubang milik Ules/H. Wahyudin. Seluruh pekerja yang berjumlah sekitar tujuh orang tidak sempat meloloskan diri dari kepungan air dan lumpur.

"Berdasarkan pendataan awal tersebut, jumlah keseluruhan pekerja tambang tanpa izin yang belum berhasil keluar dari kedua lubang diperkirakan sebanyak 26 orang," jelas Hengki.

Untuk menangani para korban, kepolisian menyiagakan Posko DVI di lingkungan Kantor PT Antam UBPE Pongkor.