JawaPos.com - Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta menyiagakan 60 personel di sekitar Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas saat perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-98 Persija Jakarta oleh The Jakmania pada Jumat (27/11) mulai pukul 22.00 WIB hingga selesai.

Kepala Dishub Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin menuturkan, pengerahan puluhan petugas tersebut bertujuan mendukung jajaran kepolisian dalam menjaga kelancaran arus kendaraan di sekitar titik keramaian.

"Ini langkah antisipasi agar mobilitas warga tetap terjaga. Kami bersinergi dengan Polda Metro Jaya dan menempatkan personel Dishub di sejumlah titik di sekitar Bundaran HI untuk membantu pengaturan lalu lintas. Apabila diperlukan pengalihan arus, akan dilakukan secara situasional sesuai kondisi di lapangan," jelas Budi, Jumat (27/11).

Hindari Kawasan Bundaran HI Pengendara tanpa keperluan mendesak di sekitar lokasi kegiatan disarankan mengambil jalur lain selama perayaan berlangsung.

Pengaturan lalu lintas di lapangan bersifat menyesuaikan situasi terkini bersama jajaran Polda Metro Jaya.

Warga yang melintas di sekitar Jakarta Pusat diminta mengatur ulang waktu tempuh dan mematuhi arahan petugas di persimpangan. Langkah ini diharapkan mencegah penumpukan kendaraan pada malam hari.

Daftar Rute Alternatif Melintas Sekitar Bundaran HI Bagi pengguna jalan yang ingin menghindari kawasan Bundaran HI, Dishub DKI Jakarta menyediakan sejumlah jalur pengalihan dari empat penjuru arah:

Dari arah Utara (Harmoni)

- Menuju Blok M: Jl. Hayam Wuruk - Jl. Ir. H. Juanda - putar balik di simpang Jl. Veteran III - Jl. Ir. H. Juanda - Jl. Suryopranoto - Jl. Balikpapan - Jl. Tomang Raya - Jl. Letjen S. Parman - Jl. Gatot Subroto - Simpang Susun Semanggi - Jl. Jend. Sudirman - Jl. Sisingamangaraja.

- Menuju Menteng: Jl. Hayam Wuruk - Jl. Majapahit - Jl. Medan Merdeka Barat - Jl. Medan Merdeka Selatan - Jl. MI Ridwan Rais - Jl. Menteng Raya - Jl. Cut Mutia - Jl. Teuku Umar.

- Menuju Manggarai: Jl. Hayam Wuruk - Jl. Ir. H. Juanda - putar balik di simpang Jl. Veteran III - Jl. Ir. H. Juanda - Jl. Suryopranoto - Jl. Cideng Timur - Jl. KH Mas Mansyur - Jl. RM Margono Djojohadikoesoemo - Jl. Galunggung.

Dari arah Timur (Menteng)

- Menuju Tanah Abang: Jl. Imam Bonjol - Jl. H. Agus Salim - Jl. Kebon Sirih - Jl. Fachrudin.

- Menuju Harmoni: Jl. Imam Bonjol - Jl. H. Agus Salim - Jl. Kebon Sirih - Jl. MI Ridwan Rais - Jl. Medan Merdeka Selatan - Jl. Medan Merdeka Barat - Jl. Majapahit.

- Menuju Blok M: Jl. Imam Bonjol - Jl. HOS Cokroaminoto - Jl. Gembira - Jl. Galunggung - Jl. Jend. Sudirman - Jl. Sisingamangaraja.

Dari arah Selatan (Blok M)

- Menuju Harmoni: Jl. Sisingamangaraja - Jl. Jend. Sudirman - Simpang Susun Semanggi - Jl. Gatot Subroto - Jl. Letjen S. Parman - Jl. Tomang Raya - Jl. Balikpapan - Jl. Suryopranoto.

- Menuju Tanah Abang: Jl. Sisingamangaraja - Jl. Jend. Sudirman - Jl. KH Mas Mansyur.

- Menuju Manggarai: Jl. Sisingamangaraja - Jl. Jend. Sudirman - Jl. KH Mas Mansyur - Jl. RM Margono Djojohadikoesoemo - Jl. Galunggung.

Dari arah Barat (Tanah Abang)

- Menuju Menteng: Jl. Jatibaru Raya - Jl. Kebon Sirih - Jl. Menteng Raya - Jl. Cut Mutia - Jl. Teuku Umar.

- Menuju Blok M: Jl. KH Mas Mansyur - Jl. Prof. Dr. Satrio - putar balik di Jl. Prof. Dr. Satrio - Jl. Jend. Sudirman - Jl. Sisingamangaraja.

Operasional Transjakarta dan MRT Jakarta Moda transportasi publik Transjakarta dan MRT Jakarta tetap berjalan normal selama kegiatan berlangsung.

Namun, jalur layanan Transjakarta akan menyesuaikan apabila pemberlakuan rekayasa lalu lintas diterapkan di sekitar kawasan tersebut.

Budi juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada pendukung Persija sembari mengingatkan ketertiban bersama.