JawaPos.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta memastikan ketersediaan ratusan ribu tiket kereta api untuk masa angkutan libur panjang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Hingga akhir November 2026, baru sekitar 262 ribu tempat duduk yang terjual dari total kapasitas 943 ribu kursi yang disiapkan untuk perjalanan menuju berbagai wilayah di Pulau Jawa.

Masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2027 sendiri akan berlangsung selama 18 hari, mulai 17 Desember 2026 hingga 3 Januari 2027.

Masyarakat yang berencana bepergian diimbau untuk segera merencanakan perjalanan sebelum kuota tiket habis terjual.

Manajer Humas PT KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo menegaskan, peluang masyarakat untuk mendapatkan tiket sesuai jadwal yang diinginkan masih sangat terbuka lebar.

"Jadi masih banyak tiket yang tersedia. Bagi masyarakat yang akan bepergian di masa Natal dan Tahun Baru ini bisa memesan tiket melalui aplikasi Access by KAI ataupun kanal-kanal resmi penjual lainnya yang bekerja sama dengan KAI," ujar Franoto, Jumat (27/11).

Prediksi Puncak Arus dan Jadwal Kereta Tambahan Pihak KAI memprediksi gelombang puncak arus keberangkatan dari wilayah Jakarta akan terjadi menjelang perayaan Natal, tepatnya pada 23 hingga 24 Desember 2026.

Untuk mengakomodasi tingginya mobilitas pada tanggal tersebut, Daop 1 Jakarta mengoperasikan puluhan perjalanan setiap harinya.

Rincian operasional harian selama masa angkutan Nataru 2027 mencakup 45 perjalanan kereta api dari Stasiun Gambir dan 34 perjalanan dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat.

Tidak hanya mengandalkan jadwal reguler dan fakultatif, KAI juga menyiagakan armada ekstra untuk mengantisipasi lonjakan penumpang jarak jauh.

"Untuk antisipasinya, kita juga nanti selama masa angkutan Nataru ini kita jalankan tiga perjalanan kereta api tambahan dari Stasiun Gambir dan lima perjalanan kereta api tambahan dari Stasiun Pasar Senen. Itu semuanya jarak jauh untuk antisipasi," tutur Franoto.

Periksa Ratusan Armada Demi Keselamatan Penumpang Guna menjamin aspek keselamatan dan kenyamanan pelanggan selama periode sibuk akhir tahun, PT KAI Daop 1 Jakarta turut melakukan pengecekan menyeluruh terhadap kesiapan sarana perkeretaapian.

Dalam peninjauan di Depo Lokomotif Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat (27/11), para teknisi tampak memeriksa komponen krusial mulai dari mesin, roda, sistem pengereman, hingga pembersihan rangkaian gerbong.

Franoto menyebutkan, total terdapat 272 unit kereta dan 54 unit lokomotif yang disiapkan dalam kondisi prima untuk melayani operasional sepanjang libur akhir tahun.