JawaPos.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta menyiapkan 272 kereta dan 54 lokomotif untuk melayani penumpang masa angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2027 pada 17 Desember 2026 hingga 3 Januari 2027, dengan target penyelesaian perawatan seluruh kereta jarak jauh pada 10 Desember 2026.

Kesiapan sarana tersebut dilakukan di Depo Lokomotif Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur, pada Jumat (27/11).

Sejumlah teknisi memeriksa mesin, roda, sistem pengereman, serta mencuci gerbong guna memastikan keselamatan dan kenyamanan perjalanan penumpang.

"Sedangkan untuk jumlah perjalanannya sendiri, keberangkatan dari Stasiun Gambir itu ada 45 perjalanan kereta api reguler dan fakultatif, itu setiap hari jalan selama masa angkutan Nataru dan 3 kereta api tambahan," ujar Manajer Humas PT KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo, Jumat (27/11).

Selain dari Gambir, keberangkatan dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, juga diperkuat armada tambahan. Franoto menyebut ada 34 kereta api jarak jauh reguler dan 5 kereta api tambahan dari stasiun tersebut.

Perawatan Sarana dan Hasil Ramp Check di Depo Cipinang Depo Cipinang menjadi salah satu titik utama penyiapan armada sebelum masa puncak perjalanan dimulai. Fasilitas ini menangani perawatan sarana sekaligus kebersihan rangkaian kereta.

"Jadi di Depo Cipinang ini terdiri dari depo kereta dan juga depo lokomotif, dan di sini juga ada untuk pelayanan kebersihan ya, kebersihan kereta. Kita di sini ada 14 jalur ya, 14 jalur untuk daily check, untuk skowing dan juga termasuk tiga jalur untuk perawatan. Jadi perawatan sarana atau perawatan kereta di Depo Cipinang itu ada perawatan bulanan," terang Franoto.

PT KAI menargetkan perawatan seluruh kereta jarak jauh rampung pada 10 Desember 2026. Dengan target tersebut, seluruh rangkaian dijadwalkan siap melayani penumpang mulai 17 Desember 2026 hingga 3 Januari 2027.

Aspek kelaikan operasi juga telah melalui pemeriksaan bersama regulator perkeretaapian. Hal ini menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh armada siap digunakan saat arus mudik dan liburan berlangsung.