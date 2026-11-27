JawaPos.com - Kolong flyover Jalan Arief Rahman Hakim Kota Depok dimanfaatkan sebagai ruang belajar sejarah yang melibatkan anak-anak.

Mereka diajak menelusuri masa lalu kota, kemudian menuangkan hasil temuannya melalui foto, ilustrasi, dan cerita.

Kegiatan tersebut diwujudkan melalui pameran temporer bertajuk Depok dalam Imajinasi: Dulu, Kini, dan Kata Anak-Anak, berlangsung pada 20–22 November 2026 di Stana Karsa, kawasan kolong flyover Jalan Arief Rahman Hakim, Kota Depok.

Pameran ini memperlihatkan bagaimana anak-anak memandang perjalanan sejarah Depok, mulai dari periode kolonial hingga perkembangan kota saat ini.

Karya-karya yang ditampilkan merupakan hasil pendampingan Departemen Arkeologi Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (FIB UI) bersama komunitas Lensa Anak Terminal (LAT).

Ajak Anak Mengenali Sejarah dari Lingkungan Terdekat Dalam proses pendampingan, anak-anak diajak mengamati bangunan lama, menggali cerita warga, serta mengenali sejarah Depok yang memiliki akar sejak masa Cornelis Chastelein pada awal abad ke-18.

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Pengetahuan yang mereka peroleh kemudian diolah menjadi karya visual dan narasi. Foto serta ilustrasi tersebut dikurasi untuk ditampilkan kepada masyarakat dalam sebuah pameran terbuka.

Koordinator kegiatan pengabdian kepada masyarakat (pengmas) FIB UI Dian Sulistyowati mengatakan, pendekatan ini berangkat dari pandangan bahwa anak-anak tidak semestinya hanya menjadi penerima pengetahuan sejarah.

Mereka juga memiliki kemampuan untuk memahami sekaligus menceritakan kembali sejarah di lingkungan sekitarnya.

“Selama ini sejarah sering hadir di hadapan anak-anak sebagai hafalan tahun dan nama. Lewat program ini, kami ingin membalik cara pandang itu," papar Dian Sulistyowati.

"Anak-anak turun langsung ke lingkungannya, mengamati, bertanya, lalu menceritakan kembali sejarah Depok dengan bahasa dan imajinasi mereka sendiri," imbuh dia.

"Hasilnya melampaui harapan kami. Mereka tidak hanya belajar tentang masa lalu kotanya, tetapi juga merasa memiliki kota ini,” ujar Dian.

Menurut Dian Sulistyowati, keterlibatan langsung dalam proses penelusuran sejarah dapat membantu anak-anak membangun hubungan yang lebih dekat dengan identitas dan lingkungan tempat tinggalnya.

Pemilihan kolong flyover sebagai lokasi pameran juga memiliki pertimbangan tersendiri.

Ruang publik yang sehari-hari menjadi tempat lalu-lalang warga itu dipilih agar kegiatan sejarah dan arkeologi tidak hanya berlangsung di museum maupun lingkungan akademis.

“Kami ingin sejarah dan arkeologi hadir di ruang yang dekat dengan keseharian warga, bukan hanya di museum atau ruang kelas," terang Dian Sulistyowati.

"Kolaborasi dengan Lensa Anak Terminal membuat hal itu mungkin, karena LAT sudah lama membangun ruang kreatif yang ramah anak di tengah kota,” tambah dia.

Sejarawan Apresiasi Pemahaman Anak tentang Sejarah Depok Karya-karya dalam pameran tersebut juga mendapat apresiasi dari Boy Loen, sejarawan sekaligus keturunan langsung komunitas Belanda Depok.

Boy merupakan bagian dari salah satu dari 12 marga yang memiliki akar sejarah dari komunitas warga yang dimerdekakan Cornelis Chastelein.

Dia menilai narasi dan ilustrasi yang dibuat anak-anak menunjukkan pemahaman sejarah yang baik.

Bahkan, sejumlah karya dinilai mampu menangkap aspek sejarah Depok yang selama ini kerap disalahpahami masyarakat.

“Saya terus terang terkesan. Narasi sejarah yang diceritakan dan digambarkan oleh anak-anak ini sangat akurat dan baik sekali. Mereka menangkap hal-hal yang sering keliru dipahami orang dewasa tentang Depok dan tentang komunitas kami," tutur Boy Loen.

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"Bagi saya, ini bukti bahwa sejarah Depok aman di tangan generasi berikutnya, selama mereka diberi ruang untuk mempelajarinya dengan benar,” kata Boy Loen.

Apresiasi tersebut memperlihatkan pentingnya melibatkan generasi muda dalam upaya mengenalkan dan menjaga pengetahuan sejarah lokal.

Dengan metode pembelajaran yang lebih partisipatif, sejarah dapat dipahami melalui pengalaman dan pengamatan, bukan sekadar materi yang harus dihafalkan.

Pameran Depok dalam Imajinasi: Dulu, Kini, dan Kata Anak-Anak merupakan bagian dari program pengabdian kepada masyarakat Departemen Arkeologi FIB UI bersama LAT.

Program tersebut didanai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melalui skema Hibah Pengabdian Masyarakat BIMA 2026.