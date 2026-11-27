JawaPos.com - Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi meminta tenaga kesehatan (nakes) di bawah Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor, mendatangi rumah keluarga korban tambang emas ilegal di Kampung Ciguha, Desa Bantarkaret, Kecamatan Nanggung.

Langkah itu dilakukan untuk mengecek kondisi kesehatan keluarga yang ditinggalkan, terutama mereka yang kehilangan anggota keluarga akibat insiden tersebut.

"Yang namanya ditinggal keluarganya yang meninggal kan juga harus termotivasi dan harus betul-betul dipastikan itu sehat," ujar pria yang akrab disapa Jaro Ade itu, dikutip dari Radar Bogor (Jawa Pos Grup), Kamis (26/11).

Menurut Jaro Ade, pendampingan kesehatan diperlukan agar keluarga korban mendapat perhatian setelah mengalami musibah.

Pemkab Bogor pun telah mengerahkan sejumlah bantuan, termasuk tim kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), untuk menangani dampak kejadian tersebut.

Ia menjelaskan, saat insiden terjadi, Bupati dan Wakil Bupati Bogor langsung mendatangi lokasi untuk memastikan penanganan berjalan.

Namun, proses evakuasi dan pencarian korban tetap dipimpin oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).

"Kami fokus di bantuan yang diturunkan oleh Kabupaten Bogor. Apakah tim kesehatan, BPBD dan yang lainnya, karena yang memimpin langsung Basarnas," ucapnya.

Jaro Ade menyebut, dari total 26 orang yang dilaporkan terjebak di lubang tambang emas ilegal tersebut, petugas gabungan baru berhasil mengevakuasi sekitar 13 orang hingga Rabu malam (25/11).

"Dari jumlah 26 saudara-saudara kita yang terkena musibah, tadi malam baru bisa dikeluarkan itu kurang lebih 13," jelasnya.

Atas kejadian yang menelan korban jiwa tersebut, Jaro Ade menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban.

Dia berharap keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi musibah tersebut.

"Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan oleh saudara-saudara kita yang meninggal diberikan kekuatan dan ketabahan," tuturnya.

Sementara itu, Pemkab Bogor masih menunggu perkembangan terbaru proses pencarian dan evakuasi korban yang diduga masih terjebak di dalam lubang tambang.

Informasi tersebut akan dikoordinasikan dengan Basarnas, BPBD, serta jajaran kepolisian Polda dan Polres Bogor.