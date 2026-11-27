JawaPos.com - Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi alias Jaro Ade mengakui aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) atau tambang emas ilegal masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang belum terselesaikan di Kabupaten Bogor. Ada sejumlah alasan yang menjadi penyebabnya. Persoalan tersebut kembali menjadi sorotan setelah aktivitas tambang emas ilegal di Kampung Ciguha, Desa Bantarkaret, Kecamatan Nanggung, menelan korban jiwa.

"Ya itu salah satu PR untuk pemerintah daerah yang perlu duduk bersama-sama untuk mencari solusi, jadi negara harus hadir," ujar Jaro Ade dikutip dari Radar Bogor (Jawa Pos Grup), Kamis (26/11).

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Menurutnya, terdapat dua alasan utama yang membuat sebagian warga memilih menjadi gurandil atau penambang emas ilegal. Pertama, keterbatasan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Kedua, keberadaan PT Aneka Tambang (Antam) sebagai perusahaan milik negara sekaligus objek vital nasional yang harus dijaga.

Karena itu, Pemkab Bogor berharap ada langkah bersama untuk membuka peluang pekerjaan bagi warga di sekitar kawasan tambang. Dengan begitu, masyarakat memiliki alternatif mata pencaharian yang lebih layak tanpa harus mempertaruhkan nyawa dengan menambang secara ilegal.

"Sehingga ke depan kita berharap bisa duduk bersama-sama mencari solusi agar tidak terulang kejadian-kejadian yang selalu menimpa musibah di wilayah kawasan IUP-nya PT Antam," ungkapnya.

Sebagai salah satu upaya, Pemkab Bogor juga akan menggandeng Polres Bogor untuk membuka kesempatan kerja bagi masyarakat melalui program Poliran.

Jaro Ade menegaskan, penyediaan lapangan pekerjaan harus menjadi bagian dari solusi penanganan tambang ilegal. Sebab, persoalan pengangguran dinilai menjadi salah satu faktor yang mendorong masyarakat terlibat dalam aktivitas tersebut.

"Karena masalah yang utama itu adalah kita harus hadir memberikan solusi agar masyarakat yang nganggur ini ke depan bisa mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang layak, menghasilkan," pungkasnya.