JawaPos.com - Kepolisian memburu dua terduga pelaku pencurian dengan kekerasan berinisial AP dan AH yang menyasar seorang perempuan saat bertransaksi emas di salah satu hotel di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat (Jakbar).

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Budi Hermanto di Jakarta, Jumat, mengatakan peristiwa tersebut telah dilaporkan ke Polsek Cengkareng pada Senin (23/11).

"Berdasarkan hasil penyidikan, terdapat empat orang yang diduga terlibat dalam aksi kejahatan tersebut dan dua terduga pelaku berinisial AFS serta AC berhasil diamankan di lokasi kejadian," kata Budi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dalam pengembangan perkara itu, kata dia, petugas turut mengamankan seseorang berinisial NG yang diduga berperan mengantar dan menjemput salah satu terduga pelaku.

Peristiwa tersebut bermula ketika korban, yakni seorang perempuan berinisial AG, hendak melakukan transaksi penjualan emas bersama para terduga pelaku di dalam kamar hotel.

Saat proses pengecekan emas berlangsung, korban mengalami tindakan kekerasan berupa pembekapan serta upaya melakban mulut yang dilakukan oleh para terduga pelaku.

Budi menuturkan penyidik Polres Metro Jakarta Barat hingga kini masih mendalami peran NG, memburu AP dan AH yang masih buron, serta menelusuri keberadaan emas dan total nilai kerugian korban.

Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Barat mengungkap kasus dugaan pencurian dengan kekerasan terhadap perempuan berinisial AG di salah satu hotel di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat.

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol. Nasriadi mengatakan berdasarkan penyidikan sementara, terdapat empat orang yang diduga terlibat, yakni dua orang berinisial AFS dan AC yang telah diamankan, serta dua orang berinisial AP dan AH yang masih dalam pencarian.