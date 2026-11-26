JawaPos.com - DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat menjadi tiga wilayah dengan nilai temuan asal pengiriman kosmetik ilegal dan tidak memenuhi ketentuan (TMK) tertinggi di Indonesia menurut hasil temuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

BPOM mencatat, nilai temuan dari ketiga wilayah tersebut mencapai puluhan miliar rupiah berdasarkan hasil penelusuran peredaran kosmetik bermasalah di platform digital.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengungkapkan, DKI Jakarta menempati posisi pertama dengan nilai temuan mencapai Rp 30,9 miliar. Disusul Jawa Barat sebesar Rp 12,7 miliar dan Jawa Timur Rp 11,1 miliar.

“Hasil penelusuran menunjukkan 3 lokasi asal pengiriman produk TMK tertinggi, yaitu DKI Jakarta (Rp30,9 miliar), Jawa Barat (Rp12,7 miliar), dan Jawa Timur (Rp11,1 miliar),” tutur Taruna dalam Konferensi Pers Hasil Pengawasan Kosmetik Tematik Tahun 2026, Kamis (26/11).

Temuan tersebut merupakan bagian dari hasil patroli siber BPOM selama pengawasan kosmetik pada Oktober hingga November 2026. Dalam periode tersebut, BPOM menemukan 8.292 tautan di media online yang memperdagangkan kosmetik tidak memenuhi ketentuan dengan estimasi nilai keekonomian mencapai Rp 108 miliar.

Pelanggaran didominasi kosmetik tanpa izin edar sebesar 87,72 persen. Berikutnya, kosmetik yang mengandung bahan berbahaya atau bahan dilarang mencapai 12,27 persen, serta produk yang dipromosikan dengan cara penggunaan yang diduga tidak sesuai definisi kosmetik sebesar 0,01 persen.

Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, BPOM telah merekomendasikan penurunan atau take down tautan penjualan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital serta Indonesian E-Commerce Association (idEA).