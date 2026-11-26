JawaPos.com - Temuan kosmetik ilegal dan tidak memenuhi ketentuan (TMK) oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terus meningkat dari tahun ke tahun. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengungkapkan, tren tersebut dipengaruhi setidaknya dua faktor, yakni besarnya potensi ekonomi industri kosmetik hingga semakin intensifnya pengawasan.

Taruna menjelaskan, peningkatan temuan tidak serta-merta menunjukkan kejahatan di sektor kosmetik semakin marak. Sebab, pertumbuhan pasar dan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap produk kosmetik juga membuka peluang bagi oknum tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan melalui produk ilegal.

"Jadi, kesimpulannya, penyebabnya kenapa semakin meningkat, karena nilai ekonominya cukup tinggi dan demand-nya atau kebutuhan masyarakat semakin tinggi," kata Taruna, Kamis (26/11).

Ia memaparkan, potensi ekonomi industri kosmetik Indonesia sangat besar. Pada 2025 saja, nilai bisnis kosmetik disebut mencapai USD 10,3 miliar atau sekitar Rp 183 triliun dengan asumsi kurs Rp 18 ribu per dolar AS.

Bahkan, jika dihitung berdasarkan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari 290 juta jiwa, potensi pasar kosmetik nasional diperkirakan bisa mencapai USD 20 miliar atau sekitar Rp 350 triliun setiap tahun.

Menurut Taruna, besarnya pasar tersebut tidak terlepas dari luasnya kelompok konsumen kosmetik. Penggunaan produk kosmetik tidak hanya terbatas pada perempuan atau kelompok usia tertentu, tetapi mencakup masyarakat sejak bayi hingga lanjut usia.

"Kalau kita bicara kosmetik, kosmetik itu mulai dari penggunaannya mulai dari bayi menggunakan, dari lahir sampai meninggal," tuturnya.

Taruna menilai, besarnya peluang bisnis tersebut berpotensi menarik oknum yang ingin mengambil keuntungan dengan memproduksi atau memperdagangkan kosmetik ilegal.

Meski demikian, ia menegaskan peningkatan temuan juga tidak terlepas dari penguatan pengawasan yang dilakukan BPOM. Lembaganya semakin intensif melakukan pemeriksaan, termasuk melalui patroli siber untuk menelusuri peredaran kosmetik ilegal di platform digital.

"Jadi, secara faktual, ini dua hal," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Taruna juga mengajak masyarakat ikut terlibat dalam pengawasan obat dan makanan, termasuk kosmetik. Menurutnya, pengawasan membutuhkan kolaborasi antara BPOM, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan.

"BPOM telah menerbitkan Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Melalui Peran Serta Masyarakat," tuturnya.