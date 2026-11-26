JawaPos.com - KPU DKI Jakarta mendesak seluruh partai politik segera memperbarui data keanggotaan melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) setelah ditemukan adanya ribuan nama yang berpotensi Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Junlah tersebut termasuk 2.406 orang meninggal dunia dan 3.434 orang pindah domisili.

Selain data warga yang wafat dan berpindah domisili, terdapat pula catatan anggota berstatus TNI/Polri.

Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Partai Politik Tahun 2026 yang digelar KPU Jakarta pada Kamis (26/11).

Forum koordinasi ini mempertemukan KPU dengan pemerintah daerah, Bawaslu, serta jajaran partai politik.

"Berdasarkan pencermatan data keanggotaan partai politik, terdapat ribuan data anggota yang berpotensi Tidak Memenuhi Syarat (TMS), antara lain karena meninggal dunia sebanyak 2.406 orang, pindah domisili sebanyak 3.434 orang, serta berstatus TNI/Polri sebanyak 5 orang," ujar Anggota KPU DKI Jakarta Dody Wijaya, Kamis (26/11).

Temuan ini menjadi pekerjaan rumah bersama bagi KPU dan partai politik. Validitas data keanggotaan perlu dipastikan sejak dini agar tidak menimbulkan persoalan administratif maupun keabsahan data pada tahapan kepemiluan berikutnya.

Ketentuan mengenai pendaftaran, verifikasi, hingga penetapan partai politik peserta pemilu mengacu pada PKPU Nomor 4 Tahun 2022.

Dalam kerangka aturan tersebut, pemeliharaan data yang mutakhir menjadi bagian penting untuk menjaga kekuatan kelembagaan partai politik dan kualitas demokrasi.

Ketua KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Wahyu Dinata, menekankan bahwa pemutakhiran data tidak boleh berhenti sebagai rutinitas sesaat. Partai politik didorong aktif memperbarui informasi kepengurusan dan keanggotaan di Sipol sebelum batas waktu yang ditetapkan.

"Melalui koordinasi ini, diharapkan terbangun komunikasi dan kolaborasi yang baik antara KPU dan partai politik dalam mewujudkan tata kelola data kepemiluan yang akurat dan berkualitas," katanya.

Menurut Wahyu, ketertiban data di Sipol menyangkut fondasi demokrasi yang lebih luas sekaligus akuntabilitas informasi publik.