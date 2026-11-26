JawaPos.com - PT Pelindo Sinergi Lokaseva (PSL) membangun kepercayaan para pemangku kepentingan dengan menjadikan keterbukaan informasi, prinsip Good Corporate Governance (GCG), dan aspek keberlanjutan sebagai pilar utama operasional perusahaan.

Konsistensi anak usaha PT Pelabuhan Indonesia (Persero) ini bahkan membuahkan pengakuan tingkat nasional lewat raihan Juara 1 Annual Report Award (ARA) 2025 untuk kategori Klaster 2 BUMN Non Go Publik Non Keuangan.

Penganugerahan tersebut diterima secara resmi pada Selasa (23/11) dalam ajang bergengsi yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG).

Melalui langkah ini, PSL menegaskan bahwa pencapaian kinerja bisnis harus berjalan beriringan dengan penguatan tata kelola jangka panjang.

Bagi manajemen perseroan, laporan tahunan tidak diposisikan semata-mata sebagai dokumen pertanggungjawaban korporasi yang bersifat formal.

Laporan tersebut difungsikan sebagai instrumen komunikasi strategis untuk memetakan arah bisnis, mitigasi risiko, hingga capaian keberlanjutan perusahaan secara utuh.

Strategi penguatan tata kelola yang dijalankan PSL selaras dengan tema ARA 2025, yakni “Raising the Bar on Sustainability Governance: Transparency as the Foundation of Trust”.

Tema ini menekankan bahwa transparansi merupakan fondasi krusial dalam menjawab dinamika bisnis modern yang menuntut penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

Direktur Utama PT Pelindo Sinergi Lokaseva Faruq Hidayat mengungkapkan, konsistensi keterbukaan informasi tersebut merupakan buah kolaborasi lintas fungsi di internal perusahaan.

"Penghargaan ini merupakan apresiasi atas kerja keras dan komitmen seluruh fungsi, baik dari manajemen dan tim dan juga Dewan Komisaris selaku perwakilan Pemegang Saham untuk memastikan pengelolaan bisnis dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan," jelas Faruq dalam keterangannya.

Ia menambahkan, selaras dengan tema ARA 2025, perseroan terus mengintegrasikan prinsip ESG ke dalam setiap aspek bisnis.

Praktik pelaporan yang akurat dan akuntabel memastikan seluruh pemangku kepentingan memperoleh gambaran komprehensif terkait kinerja perusahaan serta kontribusinya dalam menciptakan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Komitmen transparansi PSL tersebut telah melewati proses penilaian komprehensif oleh panel juri ARA 2025 yang terdiri dari kalangan regulator, akademisi, praktisi, dan profesional berbagai bidang.

Evaluasi mencakup kualitas pengungkapan informasi, strategi bisnis, pengelolaan risiko, hingga kemampuan perusahaan menyampaikan penciptaan nilai kepada pemangku kepentingan.

Faruq menegaskan bahwa capaian ini menjadi pemacu bagi perseroan untuk terus menjaga standar tata kelola ke depan.