JawaPos.com - Tim SAR gabungan telah mengevakuasi 13 penambang yang meninggal di area pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Ciguha, Desa Bantarkaret, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, hingga Kamis (26/11) pukul 07.00 WIB.

Sebanyak 13 pekerja lainnya masih dinyatakan hilang dan terus dicari di dalam dua lubang galian yang terendam air bercampur lumpur.

Kepala Kantor SAR Jakarta Desiana Kartika Bahari menjelaskan, seluruh korban yang berhasil diangkat ke permukaan langsung diserahkan kepada tim medis untuk proses identifikasi.

"Jumlah korban yang berhasil dievakuasi hingga Kamis, 26 November 2026 pukul 07.00 WIB adalah 13 orang dalam kondisi meninggal dunia, sehingga diduga korban yang masih dalam pencarian adalah 13 orang," ujarnya, Kamis (26/11).

Lubang Sempit Sedalam 100 Meter Jadi Kendala Proses penyelamatan berlangsung dramatis lantaran personel di lapangan menghadapi tantangan medan yang ekstrem.

Tim Basarnas bersama potensi SAR terpaksa menggunakan teknik akses tali (rope access) untuk menembus titik lokasi korban di Lubang A dan Lubang B.

Kondisi galian yang sangat sempit dengan kedalaman mencapai sekitar 100 meter serta kontur bervariasi membatasi ruang gerak petugas.

Situasi kian pelik karena air terus memenuhi bagian bawah lubang, ditambah minimnya penerangan dan permukaan medan yang sangat licin.

Meski berpacu dengan waktu, tim SAR gabungan tetap mengutamakan keselamatan personel yang turun ke bawah tanah.

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Di permukaan, petugas juga menyiagakan armada ambulans serta tim dekontaminasi untuk mendukung kelancaran mobilisasi korban.

Kronologi Luapan Lumpur Terjang Dua Lubang Tambang Insiden maut ini bermula pada Selasa (24/11) malam setelah hujan berintensitas tinggi mengguyur kawasan Gunung Butak sehari sebelumnya.

Curah hujan ekstrem memicu meluapnya aliran Sungai Ciseureuh di sekitar area pertambangan ilegal tersebut.

Kapolda Jawa Barat, Irjen Hengki sebelumnya memaparkan, material air bercampur lumpur menerjang masuk ke area kerja para penambang menjelang tengah malam.

Saat kejadian, aktivitas penggalian emas di kedua lubang tambang dilaporkan sedang berlangsung.

"Sekitar pukul 23.00 WIB, luapan air Sungai Ciseureuh yang bercampur lumpur mulai merembes masuk ke dalam dua lubang tambang PETI, yaitu lubang milik Dede Epin/H. Wahyudin dan lubang milik Ules/H. Wahyudin," ungkap Hengki dikutip dari Radar Bogor (JawaPos Group), Kamis (26/11).

Berdasarkan keterangan saksi, terdapat sekitar 30 penambang di lubang milik Dede Epin/H. Wahyudin ketika air bah datang tiba-tiba. Sebanyak 11 orang berhasil menyelamatkan diri, sementara 19 pekerja lainnya terperangkap di dalam.

Nasib serupa menimpa sekitar tujuh pekerja di lubang tambang milik Ules/H. Wahyudin yang seluruhnya gagal meloloskan diri.

"Berdasarkan pendataan awal tersebut, jumlah keseluruhan pekerja tambang tanpa izin yang belum berhasil keluar dari kedua lubang diperkirakan sebanyak 26 orang," jelas Hengki.

Posko DVI Disiagakan di Pongkor Guna mempercepat penanganan pasca-evakuasi, Polda Jawa Barat bersama Pemerintah Kabupaten Bogor mendirikan Posko Disaster Victim Identification (DVI) di lingkungan Kantor PT Antam UBPE Pongkor.

Fasilitas ini melayani tahapan pemeriksaan ante mortem dan post mortem untuk memastikan identitas para korban.

Tim DVI Biddokkes Polda Jawa Barat bekerja sama langsung dengan Tim DVI RS Polri Kramat Jati, Jakarta, dalam proses identifikasi medis tersebut. Sejauh ini, beberapa jenazah yang telah dievakuasi sudah berhasil dikenali identitasnya.