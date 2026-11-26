JawaPos.com - Sebanyak 26 pekerja penambangan emas tanpa izin (PETI) alias penambang emas ilegal terjebak di dalam dua lubang tambang kawasan Gunung Butak, Desa Bantarkaret, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, usai luapan air Sungai Ciseureuh bercampur lumpur merembes masuk.

Hingga Kamis (26/11) pagi, tim SAR gabungan telah berhasil mengevakuasi 13 korban tewas dari lokasi kejadian.

Insiden nahas tersebut terjadi pada Selasa (24/11) malam. Hujan berintensitas tinggi yang mengguyur wilayah Gunung Butak sehari sebelumnya memicu meluapnya aliran sungai di sekitar area pertambangan.

Kapolda Jawa Barat Irjen Hengki mengungkapkan, material air dan lumpur mulai merangsek masuk ke area pertambangan ilegal tersebut menjelang tengah malam.

"Sekitar pukul 23.00 WIB, luapan air Sungai Ciseureuh yang bercampur lumpur mulai merembes masuk ke dalam dua lubang tambang PETI, yaitu lubang milik Dede Epin/H. Wahyudin dan lubang milik Ules/H. Wahyudin," ungkap Hengki, dikutip dari Radar Bogor (JawaPos Group), Kamis (26/11).

Rincian Pekerja di Dua Lubang Tambang Berdasarkan keterangan sejumlah saksi di lapangan, aktivitas penambangan sedang berlangsung di kedua lubang saat air luapan sungai datang secara tiba-tiba.

Pada lubang milik Dede Epin/H. Wahyudin, tercatat ada sekitar 30 orang penambang di dalamnya.

Sebanyak 11 pekerja di lubang tersebut berhasil menyelamatkan diri keluar sebelum akses tertutup. Namun, 19 penambang lainnya tidak sempat meloloskan diri dan terjebak di dalam lubang.

Sementara itu, kondisi serupa terjadi di lubang tambang milik Ules/H. Wahyudin. Seluruh pekerja yang berjumlah sekitar tujuh orang dilaporkan tidak bisa keluar akibat terjebak material air dan lumpur.

Baca Juga:Tim SAR Gabungan Evakuasi 13 Korban Meninggal Dunia dari Lubang Tambang di Bogor

"Berdasarkan pendataan awal tersebut, jumlah keseluruhan pekerja tambang tanpa izin yang belum berhasil keluar dari kedua lubang diperkirakan sebanyak 26 orang," jelas Hengki.

Operasi SAR Gabungan dan Posko DVI Disiagakan Jajaran Polda Jawa Barat langsung berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor serta instansi terkait.

Langkah ini difokuskan untuk mempercepat operasi pencarian dan penyelamatan para pekerja di lokasi.

Polda Jabar turut menggandeng Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor dalam operasi SAR gabungan ini.

Selain fokus pada evakuasi fisik dari dalam lubang tambang, kepolisian juga menyiapkan Posko Disaster Victim Identification (DVI) di lingkungan Kantor PT Antam UBPE Pongkor.

Fasilitas ini disiagakan untuk mendukung proses identifikasi korban melalui tahapan pemeriksaan ante mortem dan post mortem.

Proses identifikasi melibatkan langsung Tim DVI Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Jawa Barat bersama Tim DVI Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta.

Perkembangan Evakuasi Korban Upaya penyisiran yang dilakukan petugas membuahkan hasil bertahap. Hingga Kamis (26/11) pagi, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 13 korban dari dalam lubang tambang emas ilegal tersebut.