JawaPos.com - Unit Reskrim Polsek Pademangan menyelidiki kasus seorang pelajar yang ditemukan tewas terkapar dengan luka bacokan.

Jenazah tersebut ditemukan Jalan H Keneng, Blok D, Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Senin (23/11).

"Untuk kejadian kemarin, anak sekolah SMK Tamsis Jakarta Pusat pulang sekolah, dan mereka bertemu dengan beberapa kelompok motor, lalu diserang menggunakan senjata tajam,” kata Kapolsek Pademangan AKP Daniel Dirgala di Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan jumlah mereka sekitar tujuh kendaraan yang melakukan penyerangan. Satu orang korban ditemukan terkapar dan meninggal di tempat, sedangkan korban lainnya mengalami luka.

"Salah satu rekan mereka jatuh dan meninggal dunia di tempat, kemudian dua orang lainnya luka," ujar Daniel.

Menurut dia, Unit Reskrim Polsek Pademangan saat ini masih melakukan penyelidikan dan terus mengumpulkan rekaman kamera pengawas (CCTV) untuk mengidentifikasi para pelaku.

"Kami melakukan pemeriksaan beberapa saksi dari korban maupun dari teman yang ada di TKP (tempat kejadian perkara) dan warga setempat yang melihat," tutur Daniel.

Saat ini, kata dia, polisi belum dapat memastikan identitas dan asal sekolah para pelaku tersebut.

"CCTV sudah kami amankan beberapa titik. Untuk identifikasi, kita baru dari CCTV belakang. Kami coba cek lagi lebih detail terkait CCTV di lapangan," ungkap Daniel.

Selain CCTV, dia menyebutkan polisi sudah mengambil keterangan dari empat orang saksi yang berada di lokasi kejadian terkait kasus tersebut.

Menurut keterangan saksi yang diperiksa polisi, diketahui para korban sebelumnya terlihat pulang sekolah dengan mengendarai sepeda motor.

Mereka hanya pulang sekolah, kemudian mau mengarah ke Sunter melalui Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran. Namun tiba-tiba, mereka diserang oleh beberapa pelaku yang menggunakan sepeda motor.

“Ciri-ciri pelaku ada yang menggunakan hoodie dan masker," jelas Daniel.

Saat ini, kasus tersebut masih ditangani oleh Unit Reskrim Polsek Pademangan dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara.

"Kami mohon doa dari masyarakat. Mudah-mudahan, kami bisa menuntaskan perkara anak yang meninggal dunia," ucap Daniel.

Sebelumnya, seorang pelajar tewas dan dua lainnya luka-luka akibat serangan senjata tajam di Jalan H Keneng, Blok D, Kelurahan Kebon Kosong, Kemayoran, pada Senin (23/11) sore.

“Korban tiga orang. Satu orang tewas dan dua luka,” kata Kapolsek Pademangan AKP Daniel Dirgala di Jakarta, Senin (23/11).

Dia mengatakan berdasarkan informasi di lapangan, korban dipepet dari arah Kemayoran, Jakarta Pusat, oleh beberapa pelaku yang menggunakan sepeda motor dan membawa senjata tajam.