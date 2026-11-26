JawaPos.com - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menggelar pemeriksaan kelaikan kendaraan atau ramp check terhadap armada angkutan umum di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur pada Rabu (25/11) lalu. Upaya preventif pada kecelakaan lalu lintas ini menjadi rangkaian Operasi Zebra Jaya 2026 ini dilakukan untuk menjamin keselamatan perjalanan masyarakat menjelang periode libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Firman Darmansyah memimpin langsung jalannya kegiatan tersebut. Dalam inspeksi ini, petugas gabungan menyisir berbagai aspek vital pada armada bus yang beroperasi.

Pemeriksaan mencakup kondisi fisik kendaraan, kelengkapan dokumen administrasi perjalanan, hingga komponen utama keselamatan seperti sistem pengereman dan fungsi lampu. Tim Kedokteran dan Kesehatan (Dokkes) Polda Metro Jaya juga membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis untuk mengecek kesiapan fisik para pengemudi sebelum membawa penumpang.

Kombes Pol Firman Darmansyah menegaskan ramp check ini dirancang untuk mengedukasi para awak bus mengenai standar keselamatan jalan raya. Pihaknya ingin memastikan tidak ada kendaraan maupun sopir yang memaksakan diri beroperasi dalam kondisi tidak prima.

"Kesehatannya kita periksa, kemudian kelengkapan peralatan yang dibawa oleh sopir juga kita cek. Kendaraan transportasinya turut diperiksa, mulai dari rem hingga lampu, apakah masih berfungsi dan layak digunakan atau tidak," ujar Firman.

Antisipasi Lonjakan Mobilitas Masa Libur Nataru

Pengecekan ketat ini menjadi bagian dari persiapan awal menghadapi Operasi Natal dan Tahun Baru (Nataru). Pada momen tersebut, pergerakan masyarakat menggunakan transportasi darat diprediksi akan mengalami peningkatan signifikan.

Firman secara khusus mengingatkan para pengemudi agar menjauhi hal-hal yang dapat membahayakan nyawa penumpang selama bertugas di jalan raya.

"Hal ini perlu kita ingatkan dalam rangka Operasi Zebra, karena sebentar lagi kita akan melaksanakan Operasi Nataru dan arus mudik akan berjalan. Kami mengingatkan kepada para sopir agar selalu berhati-hati, menjaga kondisi kesehatan, serta tidak menggunakan narkoba saat berkendara," tambahnya.

Ditlantas Polda Metro Jaya turut mengimbau seluruh perusahaan angkutan umum untuk secara rutin melakukan perawatan berkala terhadap armadanya. Kelengkapan surat-surat kendaraan juga wajib dipastikan sebelum bus diberangkatkan dari terminal.

Bagi para pengemudi, kepatuhan terhadap batas stamina menjadi kunci utama pencegahan insiden di jalan. Sopir diminta tidak memaksakan diri mengemudi apabila merasa kelelahan atau sedang dalam kondisi kurang sehat.