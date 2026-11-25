JawaPos.com - Ratusan mahasiswa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan BEM SI Kerakyatan membubarkan diri dari Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada Rabu (25/11) sekitar pukul 18.10 WIB setelah berunjuk rasa selama hampir tiga jam.

Diketahui, rombongan mahasiswa asal Jabodetabek tiba di sekitar kawasan Monas pada pukul 15.30 WIB.

Aksi yang bertepatan dengan peringatan Hari Guru Nasional ini sempat diwarnai ketegangan.

Sepanjang aksi massa terus mencoba menerobos barikade petugas. Mereka ingin menggelar aksi di patung kuda Monas, sesuai titik pemberitahuan aksi kepada kepolisian.

Massa juga sempat melakukan aksi pembakaran hingga berujung penyemprotan APAR oleh petugas kepolisian. Aksi tersebut sempat membuat situasi semakin panas.

Sebanyak empat orang mahasiswa harus memperoleh penanganan medis karena mengalami sesak napas setelah menghirup APAR.

Koordinator Wilayah BSJB (Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat) BEM SI Rakyat Bangkit Adelia Afifatuzzahra menilai aparat terlalu represif dalam mengamankan massa aksi.

"Kami menyoroti tindakan aparat yang menurut keterangan dan pengalaman massa aksi di lapangan mengarah pada provokasi serta penggunaan pendekatan represif dalam menghadapi peserta aksi. Situasi tersebut mengakibatkan empat orang massa aksi mengalami luka-luka," katanya.

Usai membubarkan diri, aparat kepolisian langsung membuka barikade penjagaan. Lalu lintas, pun kembali lancar normal.

Tujuh Tuntutan Massa Aksi Diketahui, massa aksi datang membawa poster dan spanduk bertuliskan "25.11.26 RIP Kesejahteraan Guru", "Selamatkan Guru Indonesia", serta "Gajinya Kecil Tuntutannya Besar".

Terdapat tujuh tuntutan yang diarahkan kepada pemerintah dan presiden terkait sektor pendidikan serta tenaga pendidik. Tuntutan tersebut mencakup penjaminan kesejahteraan dan upah layak bagi seluruh guru, khususnya honorer dan non-ASN, serta kepastian status melalui pengangkatan PPPK yang adil dan transparan.

Selain itu, massa menuntut jaminan perlindungan hukum bagi tenaga pendidik, pemerataan akses dan infrastruktur pendidikan, serta revisi Undang-Undang Sisdiknas agar berpihak kepada masyarakat.