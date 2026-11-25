JawaPos.com - Operasi SAR terhadap korban tambang galian di Kampung Ciguha, Desa Bantar Karet, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar) pada Rabu (25/11) bertambah. Sampai petang hari ini, total sembilan korban berhasil dievakuasi dalam keadaan meninggal dunia.

Kepala Kantor SAR Jakarta Desiana Kartika Bahari menyampaikan bahwa operasi SAR tersebut berlangsung sejak pukul 08.30 WIB. Sejak pagi tadi, personel Basarnas bersama potensi SAR lainnya melakukan asesmen lokasi dan penyedotan air dari dalam lubang galian tambang.

”Pada pukul 11.38 WIB, personel Basarnas menerima informasi mengenai adanya penemuan jenazah di dalam lubang galian tambang dan segera bergerak menuju lokasi untuk melakukan proses evakuasi,” terang Desiana kepada awak media.

Setelah itu, korban pertama berhasil dievakuasi pada pukul 12.20 WIB, korban kedua pada pukul 12.35 WIB, korban ketiga pada pukul 13.48 WIB, dan korban keempat pada pukul 15.02 WIB. Keempat korban tersebut berhasil dievakuasi dari Lubang Tambang A.

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Kemudian korban kelima dievakuasi pada pukul 16.49 WIB dan korban keenam pada pukul 17.10 WIB. Keduanya dievakuasi dari Lubang Tambang B. Tidak lama setelahnya, Basarnas bersama potensi SAR mengevakuasi korban ketujuh pada pukul 17.32 WIB dari Lubang A.

”Serta korban kedelapan (berhasil dievakuasi) pada pukul 18.05 WIB dari Lubang B, pada pukul 19.00 WIB korban kesembilan berhasil dievakuasi dari Lubang A,” bebernya.

Secara keseluruhan, sampai malam ini sudah ada sembilan korban yang berhasil dievakuasi. Seluruhnya dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia. Rinciannya, enam korban dievakuasi dari Lubang A dan tiga korban dari Lubang B.

Desiana mengakui operasi SAR tersebut memang menghadapi sejumlah tantangan. Termasuk diantaranya kondisi lubang galian yang sempit dengan kedalaman mencapai sekitar 100 meter dan kontur yang bervariasi. Selain itu, air yang memenuhi lubang galian, minimnya penerangan, serta kondisi medan yang licin, juga menjadi tantangan bagi Tim SAR Gabungan.



”Hujan ringan di sekitar lokasi juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan operasi SAR,” imbuhnya.

Sampai pukul 19.00 WIB, personel Basarnas bersama potensi SAR masih terus mengoptimalkan upaya pencarian dan pertolongan terhadap 17 penambang lainnya. Belasan korban tersebut diduga masih terjebak di dalam lubang galian tambang.

Dalam operasi tersebut, Kantor SAR Jakarta dibantu oleh Basarnas Special Group (BSG), Unit Siaga SAR Bogor, Ditpamobvit Polda Jawa Barat, DVI Polda Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bogor, BPBD Kabupaten Bogor, Damkar Kabupaten Bogor, Polres Bogor, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.