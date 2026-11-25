JawaPos.com - Aksi demonstrasi peringatan Hari Guru Nasional yang digelar ratusan mahasiswa di Jalan Medan Merdeka Selatan, kawasan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (25/11/2026) sore, sempat diwarnai kericuhan.

Empat mahasiswa dilaporkan harus mendapatkan penanganan medis akibat mengalami sesak napas setelah menghirup semprotan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dari aparat kepolisian.

Ketegangan bermula saat massa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan BEM SI Kerakyatan tiba di lokasi sekitar pukul 15.30 WIB.

Setibanya di titik aksi, massa mahasiswa langsung berupaya mendobrak barikade penjagaan polisi untuk menerobos masuk menuju kawasan Patung Kuda Monas. Situasi semakin memanas ketika peserta aksi melakukan pembakaran di tengah kerumunan.

Merespons aksi pembakaran tersebut, petugas kepolisian segera bertindak dengan menyemprotkan APAR ke arah titik api.

Kepulan asap tebal dari bahan pemadam api itu seketika memecah konsentrasi massa dan memicu kepanikan.

Para mahasiswa yang merasa kesal langsung berlarian menjauhi pekatnya asap sekaligus mengejar anggota polisi yang menyemprotkan alat tersebut hingga petugas yang bersangkutan melarikan diri.

Akibat paparan asap APAR yang pekat, empat peserta aksi mengalami gangguan pernapasan serius dan segera dievakuasi untuk mendapatkan pertolongan medis.

Koordinator Wilayah (Korwil) BEM SI wilayah Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat (BSJB), Adelia Afifatuzzahra, menyayangkan hal tersebut. Ia menilai pendekatan pengamanan di lapangan justru memicu situasi tidak kondusif.

"Namun dalam pelaksanaan aksi ini, perjuangan menyampaikan aspirasi justru diwarnai oleh tindakan represif aparat kepolisian. Kami menyoroti tindakan aparat yang menurut keterangan dan pengalaman massa aksi di lapangan mengarah pada provokasi serta penggunaan pendekatan represif dalam menghadapi peserta aksi," ujar Adelia dalam keterangannya.

Ia menambahkan bahwa insiden jatuhnya empat korban dari barisan massa aksi menjadi evaluasi serius terkait jaminan kebebasan berpendapat.

"Peristiwa ini menjadi catatan serius sekaligus bentuk keprihatinan kami terhadap praktik pengamanan demonstrasi yang seharusnya mengedepankan perlindungan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta jaminan kebebasan," tegasnya.

Kritik Seremoni Hari Guru Nasional Terlepas dari ketegangan di lapangan, aksi ini digelar bertepatan dengan momentum Hari Guru Nasional 2026 sebagai bentuk protes terhadap tata kelola pendidikan nasional.

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Ratusan mahasiswa membentangkan beragam poster bernada kritik tajam, seperti "25.11.26 RIP Kesejahteraan Guru", "Selamatkan Guru Indonesia", hingga "Gajinya Kecil Tuntutannya Besar".

Koordinator Pusat BEM SI, Andira Yofi Sulendra, menegaskan bahwa kehadiran mahasiswa di kawasan Patung Kuda bertujuan menyuarakan kegelisahan atas belum tuntasnya persoalan nasib tenaga pendidik di Indonesia.

"Aksi ini merupakan bentuk keresahan terhadap belum tuntasnya persoalan kesejahteraan guru, ketidakpastian status guru honorer, minimnya perlindungan hukum bagi tenaga pendidik, ketimpangan akses pendidikan, serta persoalan tata kelola anggaran pendidikan nasional," ungkap Andira.

Massa aksi pun telah membubarkan diri sekitar pukul 18.00 WIB.

Tujuh Tuntutan Mahasiswa kepada Pemerintah Terdapat tujuh poin tuntutan utama yang ditujukan langsung kepada Presiden. Berikut adalah rincian tuntutan yang dibawa massa aksi:

1. Upah Layak: Menjamin kesejahteraan dan upah yang layak bagi seluruh guru, khususnya guru honorer dan non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN).

2. Kepastian Status: Memberikan kepastian status kerja bagi guru honorer melalui pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara adil dan transparan.

3. Perlindungan Hukum: Menyediakan jaminan perlindungan hukum bagi seluruh guru dan tenaga pendidik saat menjalankan tugas.

4. Pemerataan Infrastruktur: Mewujudkan pemerataan akses pendidikan sekaligus membangun infrastruktur pendukung kegiatan belajar mengajar.

5. Revisi UU Sisdiknas: Mendesak revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional agar kebijakannya lebih berpihak kepada masyarakat.

6. Pendidikan Gratis: Mewujudkan akses pendidikan gratis seutuhnya tanpa membebani masyarakat.