JawaPos.com - Seorang mahasiswa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mengenakan baju Korpri dan ber-cosplay menjadi guru saat berorasi di atas mobil komando dalam aksi demonstrasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Monas, Jakarta Pusat, Rabu (25/11) sore.

Ia kemudian menyuarakan kondisi tenaga pendidik pada momentum Hari Guru Nasional ini dengan mempertanyakan relevansi bunga dan penghargaan seremonial di tengah persoalan kesejahteraan.

Dari atas mobil komando, orator menyuarakan kritik tajam atas posisi guru yang kerap dipuji sebagai pahlawan tanpa disertai kepastian hidup. Ia menilai apresiasi simbolis tidak menjawab kebutuhan dasar para pendidik beserta keluarganya.

"Apakah bunga yang kalian berikan bisa membayar kebutuhan keluarga? Apakah sertifikat penghargaan bisa menghentikan kepastian penghasilan mereka? Apakah ucapan terima kasih bisa menjadi perlindungan hukum? Jangan-jangan kalian lebih senang menyebut kami pahlawan karena pahlawan tidak pernah mengirimkan tagihan," katanya

Tolak Perumpamaan Lilin dan Seremoni Tahunan Dalam orasinya, mahasiswa tersebut menegaskan bahwa guru bukan sekadar simbol pengorbanan yang boleh dibiarkan habis terbakar atau dijadikan pos angka anggaran.

Ia menuntut negara hadir melalui kebijakan nyata agar para pendidik tidak terus berjuang sendiri menghadapi tekanan ekonomi.

"Sebab kami bukan lilin yang bisa kalian biarkan habis terbakar. Kami bukan akar yang boleh kalian kubur. Dan kami bukan sekadar angka yang bisa kalian pindahkan dari satu kolom anggaran ke kolom lainnya," katanya.

Ia juga menagih tanggung jawab pemerintah yang dinilai terlalu lama membungkus persoalan guru dengan agenda seremonial. Menurutnya, perayaan Hari Guru semestinya melahirkan keadilan struktural, bukan sekadar ucapan selamat.

Ketegangan di Lokasi dan Spanduk Tuntutan Diketahui, ratusan massa mahasiswa BEM SI tiba di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan pada pukul 15.30 WIB. Mereka membawa beragam poster dan banner bernada kritik terhadap kondisi tenaga pendidik di Indonesia.

Sejumlah tulisan yang dibentangkan massa antara lain "25.11.26 RIP Kesejahteraan Guru", "Selamatkan Guru Indonesia", serta "Gajinya Kecil Tuntutannya Besar". Setibanya di lokasi, massa berupaya mendobrak barikade penjagaan polisi dan memaksa menerobos pergerakan menuju kawasan Patung Kuda Monas.

Koordinator Media BEM SI, Angga Harahap sebelumnya menilai peringatan Hari Guru Nasional tidak seharusnya berhenti pada rangkaian acara seremonial. Ia menyebut situasi bangsa saat ini mendorong mahasiswa turun ke jalan untuk memperjuangkan nasib para pendidik yang dinilai belum sejahtera secara menyeluruh.

Baca Juga:Demo Mahasiswa Unindra dan UNJ di Depan Kemendikdasmen Diwarnai Bakar Ban

"Sebab, menghormati guru tidak cukup dengan seremoni, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan dan keadilan," ujar Angga, Rabu (25/11).

Tujuh Tuntutan Utama BEM SI kepada Presiden Dalam unjuk rasa tersebut, BEM SI menyampaikan tujuh poin tuntutan utama kepada presiden terkait sektor pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik:

1. Upah Layak: Menjamin kesejahteraan serta upah yang layak bagi seluruh guru, terutama guru honorer dan non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN).

2. Kepastian Status: Memberikan kepastian status kerja bagi guru honorer melalui pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang adil dan transparan.

3. Perlindungan Hukum: Menyediakan jaminan perlindungan hukum bagi guru dan tenaga pendidik saat menjalankan tugasnya.

4. Pemerataan Infrastruktur: Meratakan akses pendidikan sekaligus membangun infrastruktur pendukung kegiatan belajar mengajar.

5. Revisi UU Sisdiknas: Mengubah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional agar arah kebijakannya lebih berpihak kepada masyarakat.

6. Pendidikan Gratis: Mewujudkan akses pendidikan gratis sepenuhnya tanpa membebani masyarakat.