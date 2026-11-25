JawaPos.com - Ratusan pengemudi kurir barang berbasis aplikasi yang tergabung dalam Aliansi Dobrak Aplikator (ADA) menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (25/11).

Massa aksi pun melakukan sweeping atau mencegat sejumlah mobil angkutan berstiker Lalamove yang melintas untuk ikut bergabung dalam barisan aksi.

Aksi turun ke jalan ini berlangsung di tengah sorotan terhadap persaingan tarif di sektor logistik dan transportasi daring.

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Massa menuntut peran pemerintah untuk menertibkan perang tarif antaraplikator yang dinilai menekan pendapatan pengemudi di lapangan.

Suasana di sekitar lokasi sempat diwarnai ketegangan serta adu mulut saat massa aksi melakukan penyisiran terhadap mobil angkutan yang melintas.

Pengemudi kendaraan berstiker Lalamove yang kedapatan melintas diminta menghentikan laju dan mengikuti jalannya demonstrasi.

Setelah sempat terjadi perdebatan, para pengemudi yang dicegat akhirnya bersedia memenuhi permintaan massa. Stiker Lalamove yang menempel di bodi kendaraan mereka turut dicopot di lokasi.

Desakan Penertiban Perang Tarif ke Komdigi

Dalam aksi tersebut, Aliansi Dobrak Aplikator (ADA) mengarahkan tuntutan utama kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Massa mendesak pemerintah turun tangan menertibkan perang tarif antaraplikator layanan transportasi dan kurir online.

Para pengemudi menilai persaingan harga yang tidak terkendali berdampak langsung pada kesejahteraan mitra di lapangan. Karena itu, mereka membawa lima poin tuntutan utama yang ingin segera ditindaklanjuti.

Lima Tuntutan Aliansi Dobrak Aplikator

Berikut rincian tuntutan yang disuarakan massa aksi di kawasan Medan Merdeka Selatan:

1. Tarif layak sesuai HPP/BOK: Pemberian tarif angkutan barang yang proporsional dengan Harga Pokok Penjualan (HPP) atau Biaya Operasional Kendaraan (BOK).

2. Peninjauan potongan PPh 21: Evaluasi ulang terhadap skema potongan pajak penghasilan Pasal 21 yang dibebankan kepada pengemudi.

3. Ruang dialog resmi: Penyediaan forum komunikasi langsung dan setara antara pihak aplikator dan pengemudi.

4. Penghapusan sanksi sepihak: Pencabutan mekanisme sanksi sepihak terhadap pengemudi, seperti suspend maupun pemutusan mitra (PM).