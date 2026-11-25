JawaPos.com - Aksi demonstrasi mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI (Unindra) dan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) di depan kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Rabu (25/11), diwarnai aksi pembakaran ban.

Dalam video yang beredar di media sosial, tampak asap mengepul akibat pembakaran ban yang dilakukan di jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Hal itu sempat membuat keramaian di lokasi.

Puluhan personel polisi pun tampak berada di lokasi dan berupaya melakukan pengamanan.

Tampak beberapa pengendara yang hendak ke arah area Gelora Bung Karno (GBK) maupun ke arah Semanggi mengalami kemacetan pada sore hari di jam pulang kerja.

Sementara itu, perwakilan dari Aliansi UNJ Melawan, A, menyebut bahwa saat ini massa aksi telah diterima oleh perwakilan dari Kemendikdasmen di depan gerbang masuk.

Dalam foto yang diterima JawaPos.com, tampak massa aksi bersama perwakilan dari Kemendikdasmen duduk lesehan bersama.

Adapun dalam demonstrasi tersebut, mahasiswa menyuarakan sembilan tuntutan terkait kesejahteraan guru, kepastian kerja tenaga pendidik, hingga kebijakan pendidikan pemerintah.

Salah satu tuntutan utama yang disampaikan adalah peningkatan kesejahteraan guru, termasuk meminta pemerintah menetapkan standar upah minimum nasional bagi guru non-ASN dan PPPK paruh waktu setara upah minimum kabupaten/kota (UMK).

Mahasiswa juga mendesak pemerintah menghapus Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 terkait pembatasan penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk pembayaran honorarium guru.

Selain persoalan kesejahteraan, demonstran menuntut adanya kepastian kerja bagi tenaga pendidik setelah 2026. Mereka meminta pemerintah menghentikan praktik cleansing atau pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap guru.

Tuntutan lainnya adalah mempercepat penerbitan izin operasional (IJOB), khususnya bagi sekolah swasta, serta mempermudah persyaratan pencairan upah. Mahasiswa juga meminta pemerataan tenaga pendidik di berbagai wilayah.

Dalam bidang kebijakan pendidikan, demonstran menolak keberadaan Sekolah Rakyat dan Universitas Republik Indonesia. Mereka juga meminta tenaga pendidik dilibatkan dalam setiap proses perumusan kebijakan pendidikan.

Mahasiswa turut menyoroti mekanisme penerimaan beasiswa yang dinilai perlu diperjelas agar penyalurannya tepat sasaran. Sementara itu, tuntutan kesembilan adalah penghapusan program Makan Bergizi Gratis (MBG).