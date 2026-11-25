JawaPos.com – Sepeda motor Honda Beat milik jurnalis JawaPos.com, Dery Ridwansah, dicuri di lingkungan perumahan kawasan Parung Panjang, Kabupaten Bogor.

Ironisnya, motor berwarna hitam tersebut sebenarnya sudah dilengkapi pengamanan ganda berupa gembok pagar rumah dan kunci cakram.

Dery baru mengetahui motornya hilang pada Rabu (25/11) pagi sekitar pukul 05.00 WIB.

Saat bangun tidur dan membuka pintu depan rumah, istrinya mendapati sepeda motor yang biasa terparkir di halaman sudah tidak ada. Pagar rumah juga ditemukan dalam kondisi terbuka setengah.

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Ia kemudian mencari keberadaan motornya dengan bertanya kepada warga sekitar. Namun, tidak ada yang mengetahui kejadian tersebut.

Ia justru menemukan dua gembok yang sebelumnya digunakan untuk mengamankan pagar dan cakram motor tergeletak di depan mobil yang terparkir di luar rumah.

Ia menduga pelaku terlebih dahulu membobol pagar, kemudian mengangkat motor ke area yang lebih gelap di sekitar rumah untuk membongkar kunci cakram.

"Indikasi saya, setelah menjebol pagar, karena motor digembok cakram agak susah, kemungkinan motor diangkat dan dibawa ke tempat yang gelap untuk membongkar gembok cakram," kata Dery, Rabu (25/11).

Padahal, menurut Dery, motor tersebut selalu menggunakan kunci cakram setiap malam. Ia juga sempat terbangun sekitar pukul 00.30 dan mendapati motor serta pagar rumah masih dalam kondisi aman.

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"Sekitar pukul 00.30 saya masih bangun, scroll Instagram dan baca berita. Saat itu motor masih ada dan gerbang juga masih tertutup. Setelah itu saya tidur lagi," ungkapnya.

Dery mengaku sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Parung Panjang. Saat laporan dibuat, petugas kepolisian juga langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan pengecekan.

Ia berharap kepolisian dapat memproses laporannya dan memberikan rasa aman kepada warga Parung Panjang, khususnya di lingkungan rumahnya yang berada di Desa Cibunar.

JawaPos.com sudah berupaya menghubungi Kapolsek Parung Panjang Kompol Mohamad Taufik untuk mengkonfirmasi pencurian motor ini. Namun hingga berita dimuat belum ada respons dari yang bersangkutan.