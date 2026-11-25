JawaPos.com - Hujan deras di wilayah Bogor, Jawa Barat (Jabar) berujung duka. Puluhan penampang dilaporkan terjebak dalam lubang tambang di Kampung Ciguha, Desa Bantar Karet, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar). Tiga korban dievakuasi dalam keadaan meninggal dunia pada Rabu (25/11).

Kepala Kantor SAR Jakarta Desiana Kartika Bahari menyampaikan bahwa operasi SAR sudah dilakukan sejak pukul 08.30 WIB tadi pagi. Personel Basarnas bersama potensi SAR lainnya memulai operasi dengan melakukan asesmen lokasi dan penyedotan air dari dalam lubang galian tambang tersebut.

”Pada pukul 11.38 WIB, personel Basarnas menerima informasi mengenai penemuan jenazah di dalam lubang galian tambang dan segera bergerak menuju lokasi untuk melakukan proses evakuasi,” terang Desiana.

Tidak lama setelahnya, korban pertama berhasil dievakuasi pada pukul 12.20 WIB, disusul korban kedua pada pukul 12.35 WIB, dan korban ketiga pada pukul 13.48 WIB. Ketiga korban dievakuasi dari Lubang A pada kedalaman sekitar 30 hingga 40 meter. Seluruh korban sudah dalam kondisi meninggal dunia.

”Ketiga korban tersebut belum teridentifikasi,” ucap Desiana.

Berdasar informasi, jumlah korban yang masih terjebak diperkirakan sebanyak 23 orang. Tim SAR Gabungan juga sudah mendapat kabar bahwa lubang galian tambang itu memiliki kedalaman hingga 100 meter. Dari informasi awal, kelompok penambang tersebut memasuki lubang galian di sekitar aliran Kali Ciseureuh pada Senin (23/11) siang.

Hujan yang turun dilaporkan meningkatkan debit air hingga air masuk dan menggenangi lubang tersebut. Untuk mengevakuasi para korban, Kantor SAR Jakarta sudah berkoordinasi dengan seluruh unsur SAR. Kedalaman lubang, akses yang sempit, dan minimnya penerangan menjadi tantangan.

Desiana mengungkapkan bahwa operasi SAR melibatkan Unit Siaga SAR Bogor, Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Kecamatan Nanggung dan Leuwiliang, Damkar, BPBD, Polres Bogor, Polsek Nanggung, Polsek Cigudeg, koramil, bhabinkamtibmas, babinsa, hingga, Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. Tidak hanya itu, Basarnas Special Group (BSG) juga dikerahkan.