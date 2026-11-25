JawaPos.com - Dua aksi demonstrasi dari mahasiswa Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan buruh Aliansi Dobrak Aplikator (ADA) mewarnai kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Monas, Jakarta Pusat, pada Rabu (25/11) sore.

Kedatangan massa mahasiswa pada pukul 15.30 WIB menyusul aksi aliansi buruh yang sudah berada di lokasi sejak siang hari di tengah penutupan kedua ruas jalur oleh aparat kepolisian.

Ratusan massa mahasiswa datang membawa beragam poster dan banner yang menyuarakan kondisi tenaga pendidik. Beberapa tulisan di antaranya bertuliskan "25.11.26 RIP Kesejahteraan Guru", "Selamatkan Guru Indonesia", serta "Gajinya Kecil Tuntutannya Besar".

Setibanya di lokasi, massa langsung berupaya mendobrak barikade penjagaan polisi. Mereka memaksa menerobos pergerakan menuju kawasan Patung Kuda Monas.

Momentum Hari Guru dan Kritik Seremoni Koordinator Media BEM SI, Angga Harahap, menilai peringatan Hari Guru Nasional tidak semestinya berhenti sebatas agenda seremonial.

Menurutnya, situasi bangsa saat ini mendorong mahasiswa turun ke jalan untuk memperjuangkan nasib para pendidik yang dinilai belum memperoleh kesejahteraan secara menyeluruh.

"Sebab, menghormati guru tidak cukup dengan seremoni, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan dan keadilan," ujar Angga, Rabu (25/11).

Tujuh Tuntutan Utama BEM SI kepada Presiden Dalam aksi unjuk rasa tersebut, BEM SI menyampaikan tujuh poin tuntutan utama yang ditujukan kepada presiden terkait pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik:

1. Upah Layak: Menjamin kesejahteraan serta upah yang layak bagi seluruh guru, terutama guru honorer dan non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN).

2. Kepastian Status: Memberikan kepastian status kerja bagi guru honorer lewat pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang adil dan transparan.

3. Perlindungan Hukum: Menyediakan jaminan perlindungan hukum bagi guru dan tenaga pendidik ketika menjalankan tugasnya.

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4. Pemerataan Infrastruktur: Meratakan akses pendidikan sekaligus membangun infrastruktur pendukung kegiatan belajar mengajar.

5. Revisi UU Sisdiknas: Mengubah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional agar arah kebijakannya lebih berpihak kepada masyarakat.

6. Pendidikan Gratis: Mewujudkan akses pendidikan gratis sepenuhnya tanpa membebani masyarakat.