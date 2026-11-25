JawaPos.com - Advokat senior Ari Yusuf Amir meluncurkan karya tulis terbarunya bertajuk Ari Yusuf Amir: Advokat Petarung di Jakarta pada Selasa (24/11).

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menilai karya biografi dan kumpulan gagasan Ari menjadi rujukan penting bagi para advokat muda serta generasi penerus.

Ia menyambut baik terbitnya buku tersebut karena merangkum gagasan yang kuat secara teori, juga berakar pada pengamatan kondisi riil di lapangan.

Anies berharap kisah perjuangan Ari dalam bentuk tulisan ini dapat memberi teladan bagi masyarakat luas, terutama insan penegak hukum.

"Mudah-mudahan makin banyak lagi pengacara seperti Mas Ari yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keberanian," kata Anies.

Pandangan senada disampaikan Hamdan Zoelva yang melihat rekam jejak dalam buku ini memuat pesan moral serta profesionalisme bagi praktisi hukum.

"Ini bisa menjadi inspirasi bahwa perjalanan seorang advokat butuh banyak hal, keberanian, konsistensi, pemahaman terhadap hukum, dan kecintaan kepada profesi," kata Hamdan.

Sementara itu, Bupati Lahat sekaligus Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Bursah Zarnubi menilai Ari yang kini berusia 55 tahun memiliki modal untuk menjadi teladan di dunia hukum seperti almarhum Adnan Buyung Nasution, asalkan terus menjaga integritas dan keberanian membela kebenaran serta pihak yang tertindas.

"Untuk itu ada jalan untuk ke sana, integritas, substansi dan keberanian memperjuangkan keadilan yang sesungguhnya, ya, yang memiliki substansi besar untuk membela terutama orang-orang yang tertindas," kata Bursah.

Kedua buku tersebut disusun untuk saling melengkapi sudut pandang pengalaman dan perenungan.

Buku pertama hadir sebagai biografi setebal 274 halaman yang merekam langkah awal Ari dari Palembang, merantau ke Jakarta, menempuh pendidikan hukum di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, hingga menangani berbagai perkara besar nasional.

Sementara itu, buku kedua menghimpun esai serta kumpulan puisi sebagai ruang ekspresi gagasan dan refleksi personal. Perbedaan format ini memberi pembaca gambaran menyeluruh antara rekam peristiwa dan cara pandang penulisnya.

"Jika buku pertama bercerita tentang perjalanan hidup, buku kedua adalah cerminan perjalanan pikiran dan pergulatan batin," tutur Ari Yusuf Amir.

Selama menimba ilmu di UII, Ari banyak menyerap nilai serta integritas dari mantan Hakim Agung Artidjo Alkostar.

Dari sosok mendiang Artidjo, ia memetik pelajaran penting untuk merumuskan argumentasi berbasis fakta hukum sekaligus menempatkan profesionalitas proses di atas sekadar kejaran kemenangan.

Ari juga menekankan bahwa langkahnya hingga titik ini tidak lepas dari dukungan banyak orang di sekelilingnya. Peran tersebut kerap luput dari sorotan utama meski menjadi penopang penting dalam perjalanan panjang.

"Padahal, di belakang setiap pencapaian selalu ada begitu banyak tangan yang pernah menopang, doa yang diam-diam dipanjatkan, pengorbanan yang tidak pernah diceritakan, serta kesetiaan yang mungkin tidak pernah mendapatkan penghargaan," katanya.

Di sepanjang jalur profesi, keteguhan prinsip Ari beberapa kali menghadapi ujian berat. Pada 2005, ia memilih mundur sebagai kuasa hukum ketika kliennya ingin menyangkal peristiwa dan berupaya melenyapkan barang bukti.

Sikap serupa juga mewarnai langkahnya saat mengawal perkara mantan Ketua KPK Antasari Azhar serta mantan Kabareskrim Susno Duadji.

Berangkat dari pengalaman-pengalaman itu, Ari memperkenalkan istilah "Arsitek Hukum" untuk menggambarkan advokat yang memadukan kecerdasan taktis dengan pijakan moral. Menurutnya, kedua unsur ini harus berjalan beriringan dalam menangani perkara.

"Arsitek Hukum adalah pengacara yang menggunakan segenap kecerdasan moral dan intelektualnya dalam menangani setiap perkara," katanya.

Selain mengulas dinamika ruang sidang, Ari mengkritisi hubungan antara penegak hukum dan kekuasaan. Ia menilai rumusan aturan yang baik tidak akan bermakna apabila integritas pelaksananya rapuh.

"Fenomena tersebut bukan semata-mata soal norma hukum. Melainkan persoalan integritas manusia yang menjalankannya. Sebab, sebaik apa pun norma hukum dibuat, jika manusia yang menjalankannya kehilangan integritas, hukum akan berubah menjadi monster bagi kemanusiaan," jelas dia.

Melalui Advokat Petarung, Ari berharap bukunya dapat memperkaya pemahaman mengenai kerja-kerja advokat sekaligus memicu diskusi terbuka di kalangan penegak hukum.

"Semoga buku ini tidak berhenti sebagai bacaan, tetapi menjadi pemantik kesadaran dan gerakan pemikiran. Bacalah, renungkan, bahkan bantahlah jika ada yang tidak sejalan. Sebab, kebenaran tidak tumbuh dari keseragaman pikiran, tetapi dari keberanian untuk berdialog, berbeda pendapat, dan saling menguji gagasan," imbuh Ari.