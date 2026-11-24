JawaPos.com - Pemprov dan DPRD DKI Jakarta resmi menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp 86,31 triliun dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (24/11).

Anggaran ini difokuskan untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia (SDM), mempercepat pembangunan infrastruktur, serta memacu pertumbuhan ekonomi demi mendukung transformasi Jakarta menuju kota global.

Kesepakatan tersebut diketok dalam rapat paripurna di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno, hadir langsung mewakili Gubernur Pramono Anung untuk membacakan pendapat akhir eksekutif terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2027.

Rano menegaskan bahwa persetujuan ini menjadi modal krusial bagi eksekutif untuk mengeksekusi berbagai program strategis tahun depan.

Ia pun mengapresiasi sinergi jajaran pimpinan dan anggota dewan yang telah mengawal proses pembahasan hingga tahap pengesahan.

"Dengan adanya persetujuan Rapat Dewan terhadap APBD Tahun Anggaran 2027, Eksekutif berharap perekonomian Jakarta di tahun 2027 dapat terus meningkat, penguatan modal manusia yang produktif dapat tercapai, kualitas infrastruktur juga semakin baik dan seluruh program serta kegiatan dapat terlaksana sesuai rencana guna mendukung transformasi Kota Jakarta," ujar Rano, Selasa (24/11).

Rano Karno berharap kolaborasi erat antara eksekutif dan legislatif tetap terjaga selama masa eksekusi program berlangsung.

"Demikian penyampaian pendapat akhir eksekutif. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global dan pusat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan, dan menyejahterakan warganya," tutur Rano.



Defisit APBD Dipatok Rp 5,27 Triliun Secara terperinci, total nilai RAPBD 2027 yang disepakati bersama mencapai angka tepat Rp 86.317.532.810.581.

Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin memaparkan bahwa postur anggaran tahun depan dirancang dari proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp 72,68 triliun dan rencana belanja daerah senilai Rp 77,94 triliun.

Komposisi antara pendapatan dan belanja tersebut memunculkan selisih atau defisit anggaran sekitar Rp 5,27 triliun.

Untuk menambal defisit tersebut, Pemprov dan DPRD mengandalkan skema pembiayaan daerah dengan proyeksi penerimaan pembiayaan mencapai Rp 13,63 triliun yang juga turut memperhitungkan alokasi pengeluaran pembiayaan.

Suhud memastikan angka-angka ini lahir dari proses penggodokan maraton dan berlapis.

Sebelum mencapai kata sepakat di paripurna, draf anggaran telah dibedah secara intensif melalui rapat komisi, rapat Badan Anggaran (Banggar), hingga pembahasan teknis bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Di luar urusan angka, legislatif menaruh perhatian khusus pada dampak nyata dari setiap rupiah yang dibelanjakan.

Suhud menekankan bahwa proyek pembangunan fisik di Jakarta tidak boleh sekadar menghabiskan anggaran, tetapi wajib memberikan efek ganda bagi warga sekaligus memperkuat kas daerah.