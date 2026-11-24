JawaPos.com - Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap seorang pria berinisial RA, 35, yang diduga menjadi bandar besar pemasok 64 kilogram ganja ke kawasan Kampung Ambon, Cengkareng, pada Sabtu (21/11).

Warga asal Payakumbuh, Sumatera Barat itu diringkus di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara, bersama barang bukti 63 paket besar ganja kering dan satu unit mobil Toyota Calya putih.

Penangkapan RA merupakan hasil pengembangan berantai dari pengungkapan kasus narkotika di Jakarta Barat.

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriadi menjelaskan, pengusutan bermula dari penangkapan pria berinisial M di Kampung Ambon dengan barang bukti 700 gram ganja, yang kemudian mengarah pada tersangka SS dengan 1,6 kilogram ganja, serta pemasok di atasnya berinisial W yang menguasai 7 kilogram ganja.

"Berawal dari 700 gram, menjadi 1,6 kilogram, sampai menjadi 7 kilogram. Kami tidak berhenti di saudara W, kemudian terus melakukan pengembangan," ujar Nasriadi, Selasa (24/11).

Dari pemeriksaan para tersangka sebelumnya, penyidik mendapatkan informasi bahwa pasokan ganja tersebut dikirim dari Mandailing Natal.

Tim yang dipimpin AKBP Vernal A Sambo bersama Kanit 2 Satresnarkoba Iptu Athallariq Putra Irawan langsung bergerak ke daerah yang diduga menjadi titik penanaman, pengemasan, sekaligus pengiriman ganja menuju Jakarta tersebut.

Modus Estafet Kendaraan hingga Penyamaran Bau Ikan Asin Sindikat ini menerapkan skema distribusi tertutup melalui jalur darat lintas Sumatera untuk menghindari pemeriksaan petugas.

Para pelaku memanfaatkan kendaraan pribadi maupun angkutan penumpang umum dengan sistem estafet, yakni berganti-ganti armada di sejumlah wilayah perjalanan agar jalur distribusi sulit dilacak.

Selain menyiasati rute perjalanan, jaringan ini juga menyamarkan bau khas ganja kering menggunakan bahan makanan beraroma tajam.

Setiap paket dilakban rapat dan dibungkus bersama durian maupun ikan asin agar tidak terdeteksi selama perjalanan antardaerah.

"Contohnya dibungkus dalam bungkusan durian. Yang kedua dibungkus dalam bungkusan ikan asin atau dengan hal-hal yang berbau menyengat sehingga baunya tidak muncul. Mereka mengepak sangat rapi, dilakban dan sebagainya," ungkap Nasriadi.

Nilai Ganja Capai Rp2,546 Miliar, Terhubung Petani Ilegal Pegunungan Polisi memperkirakan nilai ekonomis dari 64 kilogram ganja yang disita mencapai Rp2,546 miliar apabila diedarkan secara eceran.

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Penyitaan puluhan paket besar tersebut dinilai berhasil memutus rantai pasokan ganja yang menyasar masyarakat di Jakarta Barat, khususnya generasi muda.

"Kalau dirupiahkan semua sekitar Rp2,546 miliar. Kita telah menyelamatkan warga Jakarta, terutama Jakarta Barat, dari peredaran narkoba ini," kata Nasriadi.

Penyidik masih mendalami keterlibatan pihak lain dalam sindikat tersebut, mulai dari bagian pengemasan, pengangkut, hingga pengecer di wilayah tujuan.

Berdasarkan penyelidikan sementara, jaringan ini teridentifikasi masih berskala lokal dan bekerja sama dengan para penanam ganja ilegal di wilayah pegunungan Mandailing Natal.

"Kami masih mendalami. Sampai saat ini jaringan ini hanya dengan jaringan lokal, bekerja sama dengan para penanam atau petani ilegal ganja yang ada di gunung-gunung, terutama di wilayah Mandailing Natal," jelasnya.

Perketat Pengawasan Kampung Ambon dan Kampung Boncos Pengungkapan jaringan pemasok ganja ini menjadi bagian dari operasi berkelanjutan Polres Metro Jakarta Barat dalam memberantas peredaran narkotika di Kampung Ambon, Cengkareng, dan Kampung Boncos, Palmerah.

Kepolisian berupaya memastikan kedua kawasan rawan tersebut tidak kembali menjadi pusat transaksi ganja, sabu-sabu, maupun ekstasi.

Nasriadi menegaskan, penangkapan RA bukan merupakan langkah terakhir dalam pemberantasan narkotika di wilayah hukumnya. Pengejaran terhadap pemasok jenis narkotika lainnya terus dilakukan hingga ke tingkat bandar besar.

"Peperangan terhadap narkoba ini tidak berhenti. Kami akan terus melakukan penangkapan terhadap seluruh bandar yang menyuplai narkoba di Jakarta Barat. Bukan hanya ganja, tetapi juga sabu-sabu dan sebagainya akan kami kejar," tegas Nasriadi.