JawaPos.com - Hujan deras yang mengguyur wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada Selasa (24/11) memicu kenaikan tinggi muka air di sejumlah pos pantau sekaligus merendam tiga Rukun Tetangga (RT) di Jakarta Timur.

BPBD DKI Jakarta mencatat kenaikan status paling signifikan terjadi di Pos Cipinang Hulu yang naik dari Siaga 3 menjadi Siaga 2 pada pukul 19.00 WIB.

Selain Cipinang Hulu, dua pos pemantau aliran air juga memasuki status Siaga 3 pada sore hingga petang hari.

Pos Pesanggrahan tercatat berstatus Siaga 3 sejak pukul 17.00 WIB, disusul Pos Angke Hulu yang menyentuh status Siaga 3 pada pukul 18.00 WIB.

Berdasar pendataan BPBD DKI Jakarta hingga pukul 20.00 WIB, genangan air terpantau berada di wilayah Jakarta Timur dengan ketinggian berkisar antara 30 hingga 40 sentimeter.

Seluruh titik terdampak dipicu kombinasi curah hujan tinggi serta luapan Kali Cipinang.

"2 RT di Kelurahan Cibubur dan 1 RT di Kelurahan Pekayon dengan ketinggian 30-40 centimeter," ujar Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Marulitua Sijabat, Selasa (24/11).

Penanganan Lintas Dinas dan Kesiapsiagaan Warga BPBD DKI Jakarta menurunkan personel ke lapangan untuk memantau perkembangan genangan di tiap titik terdampak.

Koordinasi lintas instansi juga dijalankan bersama Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Bina Marga, serta Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat).

Upaya di lapangan difokuskan pada penyedotan genangan serta pengecekan fungsi tali-tali air bersama jajaran lurah dan camat setempat.

Pemerintah daerah juga menyiapkan kebutuhan dasar bagi warga terdampak sembari mengupayakan air dapat surut dalam waktu cepat.

BPBD DKI Jakarta mengingatkan warga agar tetap berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi genangan lanjutan.