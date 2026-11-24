JawaPos.com - Banjir kembali menggenangi SMAN 99 Jakarta, Jalan Hermet RT 10 RW 07, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, pada Selasa (24/11) sore setelah diguyur hujan deras.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat ketinggian genangan di lokasi tersebut meningkat dari 20 sentimeter pada pukul 15.30 WIB menjadi 40 sentimeter pada pukul 18.30 WIB.

Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Marulitua Sijabat menuturkan, hingga pukul 18.20 WIB, kondisi cuaca di sekitar titik pantau gerimis.

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"Genangan naik dari 20 cm pada pukul 15.30 WIB menjadi 40 cm pada pukul 18.30 WIB," ujar Maruli, Selasa (24/11).

Sorotan di Media Sosial dan Keluhan Warga Tergenangnya SMAN 99 Jakarta pada Selasa sore juga ramai diperbincangkan di media sosial, salah satunya lewat unggahan akun Instagram @kabarcibubur24jam.

Unggahan tersebut menyoroti kembali tergenangnya SMAN 99 Jakarta setelah wilayah Cibubur dan sekitarnya diguyur hujan deras pada Selasa sore.

Netizen mengungkap bahwa sekolah tersebut kerap banjir saat hujan deras karena letaknya yang rendah dan dekat aliran kali atau sungai.

Sejumlah warganet ikut meramaikan kolom komentar unggahan tersebut dengan beragam catatan.

"Bukan Kali Tipar, lebih tepatnya Kali Cipinang Timur tdk menampung, akhirnya luber ke sekitarnya," tulis @jakartatimur_25.