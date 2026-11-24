JawaPos.com - Genangan air sepanjang sekitar 150 meter di ruas Tol Cinere–Jagorawi (Cijago) KM 46 dipastikan telah surut pada sore hari sekitar pukul 16.40 WIB setelah hujan deras mengguyur kawasan tersebut.

Penanganan dilakukan petugas dengan mengoperasikan dua unit mesin pompa untuk mempercepat penyedotan air di titik terdampak.

Genangan di KM 46 ruas Tol Cijago sempat memanjang sekitar 150 meter sebelum akhirnya berangsur surut pada sore hari. Kepastian surutnya genangan tersebut dikonfirmasi langsung oleh pihak pengelola ruas jalan tol pada sore hari.

"Untuk update terkini kondisi nya sudah surut sekitar pukul 16.40 WIB sore tadi. Lokasi km 46 yang tergenang sekitar 150 meter panjangnya," ujar Manajer Area Ruas Jalan Tol Cijago, Gilang Bagoes, saat dikonfirmasi, Selasa (24/11).

Munculnya genangan di ruas Tol Cijago KM 46 dipicu oleh kombinasi faktor cuaca dan kondisi saluran pembuangan. Hujan dengan intensitas tinggi berlangsung cukup lama sehingga volume air meningkat signifikan.

Selain curah hujan, aliran air dari saluran tol menuju titik muara juga mengalami hambatan. Tingginya debit air di Setu Pangarengan membuat aliran dari saluran tol tidak dapat mengalir lancar seperti biasa.

Untuk mengatasi genangan sepanjang 150 meter tersebut, petugas di lapangan mengerahkan peralatan penyedot air. Langkah ini difokuskan agar air cepat berkurang dan aliran kembali terkendali.

"Jadi tadi kami menggunakan mesin pompa 2 unit untuk menyedot aliran air. Alhamdulillah bisa surut," kata Gilang Bagoes.