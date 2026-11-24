JawaPos.com - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta bersama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) memberhentikan sopir Mikrotrans JakLingko rute JAK 10A yang menolak seorang penumpang perempuan penyandang disabilitas menempati kursi prioritas di Halte RSCM, Jakarta Pusat.

Insiden yang memicu perbincangan di media sosial pada Senin (23/11) itu langsung berujung pemanggilan dan sanksi pemberhentian pada Selasa (24/11) setelah sang sopir mengakui perbuatannya.

Berdasarkan pengakuan dan hasil pemeriksaan tersebut, sopir direkomendasikan untuk tidak lagi mengemudikan armada di seluruh ekosistem layanan Transjakarta dan telah diberhentikan.

Kepala Dishub Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada penumpang yang mengalami peristiwa kurang menyenangkan tersebut.

Ia menekankan bahwa pelanggaran pelayanan seperti ini tidak bisa dibiarkan di layanan transportasi publik ibu kota.

"Kami memohon maaf kepada penumpang dan seluruh warga Jakarta. Sikap seperti ini tidak dapat ditoleransi. Angkutan umum Jakarta harus menjadi ruang yang aman, nyaman, dan ramah bagi semua orang, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas," ujar Budi, Selasa (24/11).

Menurut Budi, disabilitas tidak selalu terlihat secara visual dan tidak ditentukan oleh usia seseorang. Oleh karena itu, petugas maupun pengemudi di lapangan dilarang menilai atau menyimpulkan kebutuhan penumpang hanya berdasarkan penampilan luar.

"Kursi prioritas disediakan bagi penumpang yang membutuhkan, yaitu penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan penumpang yang membawa balita. Disabilitas ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat. Kewajiban kita, mulai dari sopir hingga petugas lapangan, adalah melayani dengan empati, bukan menghakimi," tegasnya.

Pengawasan Diperketat, Laporan Warga Tetap Dikawal Dishub DKI Jakarta meminta Transjakarta memperketat pengawasan operasional sekaligus mengingatkan seluruh pramudi Transjakarta dan Mikrotrans mengenai standar pelayanan angkutan umum yang berlaku.

Aturan pemanfaatan kursi prioritas, termasuk peruntukan kursi depan Mikrotrans bagi penumpang prioritas dan penyandang disabilitas, wajib dijalankan secara konsisten.