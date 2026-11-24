JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Direktur Utama PT MRT Jakarta kunjungan kerja (kunker) ke Australia guna menjajal langsung layanan Sydney Metro di Australia, Selasa (24/11).

Peninjauan ini dilakukan untuk mengadopsi sistem integrasi stasiun dengan ruang publik serta jalur pejalan kaki, sekaligus menjajaki peluang kerja sama pengelolaan transportasi massal.

Dalam kunjungan tersebut, Pramono didampingi oleh CEO Northwest Rapid Transit (NRT) Group Phil Dark dan CEO Metro Trains Sydney Oliver Bratton.

Keduanya merupakan sosok kunci di balik jalur M1 Sydney Metro, mulai dari pembangunan konsorsium hingga operasional dan pemeliharaan harian.

Rombongan memantau langsung dua titik vital guna melihat bagaimana mobilitas warga diatur setelah keluar dari rangkaian kereta.

Fokus utama peninjauan terletak pada kemudahan transisi penumpang tanpa terhambat kemacetan di permukaan jalan.

Di Stasiun Barangaroo, Pramono mengamati rancangan akses langsung dari area peron menuju ruang publik di tepi air.

Desain tata ruang tersebut memungkinkan penumpang melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki secara nyaman begitu turun dari kereta.

Berbeda lagi dengan pola di Stasiun Martin Place yang mengandalkan konektivitas di bawah permukaan tanah.

Di titik ini, pengguna transportasi publik dapat langsung menuju pusat perbelanjaan dari area stasiun tanpa perlu naik ke permukaan jalan terlebih dahulu.

Konsep terpadu ala Martin Place tersebut rupanya tengah disiapkan Pemprov DKI Jakarta untuk kawasan pusat ibu kota.

Pengembangan difokuskan pada Stasiun MRT Bundaran HI melalui pembangunan extended concourse.

Jalur pejalan kaki bawah tanah di Bundaran HI nantinya akan menyambungkan stasiun MRT langsung menuju halte Transjakarta, pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, hingga hotel di sekitarnya.

Fasilitas ini ditargetkan mulai beroperasi pada Juni 2027, bertepatan dengan peringatan 500 tahun Jakarta.

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Pramono menilai kualitas layanan angkutan umum di Jakarta sebenarnya sudah sejajar dengan kota-kota metropolitan global lainnya.

Pengakuan internasional menjadi modal kuat bagi Jakarta untuk terus membenahi detail pengalaman penggunanya.

"Transportasi publik Jakarta juga bisa bersaing dengan kota-kota besar dunia, termasuk Sydney. Buktinya, dalam survei Time Out 2026, Jakarta menempati peringkat ke-15 dunia berdasarkan penilaian warga. Yang ingin kami pelajari adalah pengalaman setelah penumpang turun dari kereta, supaya mereka bisa berjalan kaki dengan nyaman sampai ke tujuan," ujar Pramono.

Lebih jauh, Pramono berharap lawatan kerja ini tidak berhenti pada studi banding semata. Ia mendorong PT MRT Jakarta dan pengelola Sydney Metro untuk merumuskan kolaborasi nyata di masa mendatang.