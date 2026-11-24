JawaPos.com - Kantor Imigrasi Kelas I Non-Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Depok menolak menerbitkan paspor milik seorang pemohon berinisial DA, usai menemukan indikasi ia hendak ke Rusia untuk bergabung sebagai tentara bayaran.

Rencana tersebut terungkap usai petugas membongkar kejanggalan keterangan pemohon dalam wawancara pendalaman pada Senin (23/11).

Kasus ini bermula saat DA mengajukan permohonan paspor baru melalui layanan Beranda Imigrasi Depok Town Square (Detos) pada Rabu (18/11).

Dalam wawancara awal, DA mengaku berprofesi sebagai petugas keamanan dan berencana berwisata ke Malaysia bersama rekannya.

Kecurigaan petugas muncul lantaran DA tidak mampu menunjukkan kartu identitas karyawan maupun dokumen pendukung pekerjaan lainnya.

Akibat ketidaksesuaian keterangan tersebut, permohonan paspor ditangguhkan sementara dan DA diarahkan menjalani pemeriksaan lanjutan di kantor utama.

Jejak Digital Perekrutan di Telegram Saat memenuhi panggilan di Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan pada Senin (23/11), petugas melakukan pemeriksaan mendalam terhadap keterangan dan alat komunikasi milik DA atas persetujuan yang bersangkutan.

Dari pemeriksaan ponsel tersebut, petugas menemukan riwayat percakapan pada aplikasi Telegram yang mengarah pada rencana keberangkatan ke Rusia untuk menjadi tentara bayaran.

Petugas kemudian membawa DA ke ruang Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian.

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Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Depok, Irvan Triansyah, mengonfirmasi pengakuan pemohon terkait motif di balik rencana nekat tersebut.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan, DA mengakui memiliki rencana berangkat ke Rusia dengan tujuan menjadi tentara bayaran. Pemohon juga menyampaikan bahwa rencana tersebut dilatarbelakangi kondisi ekonomi dan keinginan untuk memperoleh mata pencaharian," ujar Irvan, Selasa (24/11).

Bermula dari Iklan TikTok hingga Gaji Tinggi Berdasarkan hasil penelusuran petugas, DA pertama kali mengetahui informasi perekrutan tentara bayaran Rusia melalui sebuah iklan di aplikasi TikTok.

Komunikasi kemudian berlanjut melalui WhatsApp dan Telegram hingga DA terhubung dengan sosok yang diduga memfasilitasi keberangkatannya.

Dalam percakapan Telegram yang ditemukan petugas, pihak perekrut mengumbar janji imbalan finansial dalam jumlah besar, meski seluruh klaim tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya secara independen:

- Pembayaran awal: Tawaran dana satu kali sebesar 50.000 dolar AS saat tiba di Moskow melalui kartu bank.

- Gaji bulanan: Berkisar antara 3.000 dolar AS hingga 6.000 dolar AS, tergantung pangkat dan masa kerja.

- Jaminan risiko: Kompensasi 50.000 dolar AS jika mengalami cedera pertempuran, serta 167.000 dolar AS bagi keluarga apabila meninggal dunia.

- Bonus perekrutan: Tambahan 100 dolar AS untuk setiap orang baru yang berhasil diajak bergabung.

Pihak perekrut juga menjanjikan pendampingan pengurusan dokumen, kartu gaji, dan kartu SIM setibanya di Rusia dengan klaim kontrak resmi negara.

Mereka bahkan meyakinkan DA bahwa risiko kehilangan kewarganegaraan Indonesia sangat kecil selama keberangkatannya dirahasiakan dari pihak lain.

Imigrasi Depok Gandeng Polda Metro Jaya Petugas turut mengantongi keterangan adanya beberapa kali pertemuan langsung antara DA dan pihak yang diduga terlibat, termasuk saat proses pendaftaran paspor dan wawancara.

Saat ini, penyelidikan terus dikembangkan untuk mengidentifikasi jaringan perekrut tersebut.

Irvan menegaskan bahwa pemeriksaan substantif menjadi benteng utama keimigrasian guna memastikan kesesuaian dokumen dengan tujuan perjalanan pemohon.

Sebagai tindak lanjut, pihak Imigrasi Depok telah berkoordinasi dengan Direktorat PPA dan PPO Polda Metro Jaya untuk mengusut dugaan keterlibatan pihak lain.

Melalui insiden ini, Irvan mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terjebak tawaran kerja di luar negeri dengan imbalan fantastis, terutama yang berkaitan dengan aktivitas militer maupun wilayah konflik bersenjata.