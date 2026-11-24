JawaPos.com - Sebuah truk boks terguling di Jalan Gatot Subroto arah Slipi, tepatnya di samping Gerbang Tol (GT) Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (24/11) sekitar pukul 05.30 WIB akibat pengemudinya mengantuk.

Akibat kecelakaan ini, sebuah tiang lampu penerangan jalan umum roboh usai diterjang truk nahas tersebut.

Insiden kecelakaan tunggal ini melibatkan truk boks Toyota New Dyna bernomor polisi B 9838 KRV yang dikemudikan oleh pengemudi berinisial DA, 27.

dari keterangan yang dihimpun, kendaraan tersebut sempat melaju menuju arah Slipi sebelum akhirnya kehilangan kendali.

Kasi Laka Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Kharisma Arbita Bangsa menuturkan, berdasarkan pemeriksaan, pengemudi mengaku mengantuk sehingga laju truk menjadi tidak terkendali.

"Diduga karena sopir mengantuk, terjadi out of control yang mengakibatkan truk oleng ke kanan dan berujung terguling," ujar Kharisma, Selasa (24/11).

Sebelum rebah ke sisi kanan, truk sempat naik ke pembatas jalan dan menabrak tiang lampu penerangan jalan umum hingga roboh. Truk boks kontainer itu pun terguling melintang di atas lajur sisi kanan.

Posisi badan truk yang melintang sempat menghambat arus kendaraan di sekitar lokasi kejadian pada pagi hari.

Sejumlah pengguna jalan, termasuk bus Transjakarta, terpaksa melintas pelan dengan memanfaatkan sisa lajur di sisi kiri.

Kharisma menegaskan bahwa insiden tersebut tidak menimbulkan korban luka maupun meninggal dunia. Namun, bagian depan dan samping kendaraan mengalami kerusakan fisik yang cukup terlihat.

"Untuk korban luka maupun korban meninggal dunia nihil. Namun, kendaraan truk boks mengalami kerusakan pada bagian bemper depan, spion sebelah kanan patah, dan kaca depan pecah," jelas Kharisma.

Petugas kepolisian segera turun ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) sekaligus mendata barang bukti.

Barang bukti yang diamankan meliputi satu unit truk boks Toyota New Dyna B 9838 KRV, satu lembar STNK, serta fotokopi KTP pengemudi.

Proses pembersihan dan pengangkatan kendaraan menggunakan mobil derek telah selesai dilakukan. Polisi memastikan arus kendaraan di jalur tersebut kini kembali lancar.