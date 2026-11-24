JawaPos.com - Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta Selatan (Jaksel) memberikan bantuan bagi warga terdampak banjir akibat jebolnya turap Saluran Penghubung (Phb) Pulo di Jalan Yusuf, RT 06/09, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu.

"Bantuan ini kami berikan hasil koordinasi bersama unsur terkait, sekaligus juga melengkapi bantuan yang diberikan oleh unsur lainnya kepada penyintas banjir di sini," kata Ketua PMI Jakarta Selatan Mundari di Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan bantuan tersebut diberikan untuk meringankan beban warga yang terdampak luapan air akibat jebolnya turap pembatas saluran air dengan permukiman warga.

Mundari menyebutkan bantuan yang diberikan itu terdiri dari 35 paket hygiene kit, 10 kotak popok bayi, 10 jeriken sabun cair lantai, serta 10 paket kebersihan.

Bantuan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi warga, khususnya dalam memenuhi kebutuhan kebersihan setelah rumah mereka terdampak banjir.

"Terkait petugas kesehatan dan ambulans, kami terus menyiagakan selama 24 jam. Pada intinya, PMI Jakarta Selatan hadir untuk memberikan manfaat bagi warga," tutur Mundari.

Sementara itu, Lurah Jati Padang Admiral mengatakan turap lama itu jebol ketika proses pembangunan turap baru masih berlangsung. Hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi sekitar pukul 18.00 WIB menyebabkan penahan air sementara tidak mampu menahan derasnya aliran air.

Akibat kejadian tersebut, lebih dari 120 Kepala Keluarga (KK) terdampak genangan dengan ketinggian sekitar 35 hingga 70 sentimeter. Hingga Senin (23/11), sebanyak enam KK masih mengungsi sementara di rumah tetangga.

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