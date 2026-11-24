JawaPos.com - Kantor Imigrasi Kelas I Non-Tempat Pemeriksaan Imigrasi Depok menggagalkan permohonan paspor seorang pemohon berinisial DA yang diduga mempunyai rencana berangkat ke Rusia dan bergabung sebagai tentara bayaran.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Depok Irvan Triansyah di Depok, Selasa, menegaskan bahwa pemeriksaan substantif terhadap setiap permohonan paspor merupakan bagian penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian, khususnya untuk memastikan kesesuaian antara dokumen yang diajukan dengan maksud dan tujuan perjalanan pemohon.

Ia mengatakan pemeriksaan permohonan paspor tidak hanya berfokus pada kelengkapan persyaratan administratif, tetapi juga mencakup pendalaman terhadap maksud dan tujuan perjalanan, khususnya apabila ditemukan ketidaksesuaian keterangan atau indikasi yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.

Sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Depok telah berkoordinasi dengan Direktorat PPA dan PPO Polda Metro Jaya untuk mendukung proses penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan keterlibatan pihak lain dalam perekrutan tersebut.

Melalui kejadian ini, Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Depok mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang menjanjikan penghasilan besar, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas militer atau konflik bersenjata.

"Masyarakat diharapkan tidak mudah tergiur dengan iming-iming finansial tanpa memastikan legalitas, mekanisme perekrutan, serta risiko yang mungkin timbul," ujarnya.

Ia mengatakan Kantor Imigrasi Depok berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pemeriksaan permohonan paspor serta memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait guna menjaga keamanan dan ketertiban serta melindungi masyarakat dari potensi tindak pidana.

Temuan tersebut terungkap setelah petugas melakukan pemeriksaan dan wawancara pendalaman di Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Depok, Senin (23/11).

Sebelumnya, DA mengajukan permohonan paspor baru melalui Beranda Imigrasi Depok Town Square (Detos) pada Rabu (18/11).

Dalam wawancara awal, katanya, DA mengaku bekerja sebagai petugas keamanan dan menyampaikan bahwa paspor akan digunakan untuk berwisata ke Malaysia bersama rekannya.

Namun, pemohon tidak dapat menunjukkan

kartu identitas karyawan maupun dokumen pendukung pekerjaan lainnya.

Adanya ketidaksesuaian keterangan tersebut membuat petugas menangguhkan sementara proses permohonan dan mengarahkan pemohon untuk menjalani wawancara pendalaman di kantor utama.

Pada Senin (23/11), pemohon memenuhi panggilan untuk menjalani pemeriksaan lanjutan oleh petugas Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan.

Dalam proses pendalaman terhadap keterangan dan alat komunikasi milik pemohon atas persetujuan yang bersangkutan, petugas menemukan riwayat percakapan pada aplikasi Telegram yang mengindikasikan adanya rencana keberangkatan ke Rusia untuk bergabung sebagai tentara bayaran.

Menindaklanjuti temuan tersebut, petugas membawa pemohon ke ruang Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian guna dilakukan pendalaman lebih lanjut.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan, DA mengakui memiliki rencana berangkat ke Rusia dengan tujuan menjadi tentara bayaran. Pemohon juga menyampaikan bahwa rencana tersebut dilatarbelakangi kondisi ekonomi dan keinginan untuk memperoleh mata pencaharian," ujarnya.

Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa pemohon pertama kali memperoleh informasi mengenai perekrutan tentara bayaran di Rusia melalui iklan pada aplikasi TikTok.

Informasi tersebut kemudian mengarahkannya untuk berkomunikasi dengan sejumlah pihak melalui aplikasi Telegram dan WhatsApp hingga akhirnya terhubung dengan seseorang yang diduga memfasilitasi proses keberangkatan.

Dalam percakapan Telegram yang ditemukan petugas, pihak yang menawarkan perekrutan tersebut menjanjikan sejumlah imbalan finansial yang cukup besar.

Pemohon ditawari pembayaran satu kali sebesar 50.000 dolar AS serta gaji bulanan berkisar 3.000 dolar AS hingga 6.000 dolar AS, bergantung pada pangkat dan masa kerja.

Selain itu, terdapat pula penawaran kompensasi sebesar 50.000 dolar AS apabila mengalami cedera akibat pertempuran dan 167.000 dolar AS apabila meninggal dunia.

Tidak hanya menawarkan imbalan kepada calon anggota, pihak tersebut juga menjanjikan bonus sebesar 100 dolar AS untuk setiap orang yang berhasil diajak bergabung.

Dalam percakapan yang sama, disebutkan bahwa pembayaran akan dilakukan melalui kartu bank setelah pemohon tiba di Moskow.

Pihak perekrut juga menjanjikan pendampingan pengurusan dokumen, kartu gaji, dan kartu SIM setibanya di Rusia.

Lebih lanjut, dalam percakapan tersebut pihak perekrut turut meyakinkan pemohon bahwa risiko kehilangan kewarganegaraan Indonesia sangat kecil selama keberangkatan dan kegiatan tersebut tidak diketahui pihak lain.

Pihak tersebut juga mengklaim bahwa perekrutan dilakukan melalui kontrak resmi dengan negara Rusia serta menjanjikan adanya kompensasi bagi keluarga apabila calon anggota meninggal dunia.

Seluruh penawaran dan klaim tersebut merupakan informasi yang disampaikan oleh pihak perekrut dalam percakapan dan belum dapat dipastikan kebenarannya secara independen.

Petugas juga memperoleh keterangan mengenai adanya beberapa kali pertemuan antara pemohon dengan pihak yang diduga terlibat dalam proses tersebut, termasuk saat pendaftaran permohonan paspor dan pelaksanaan wawancara.