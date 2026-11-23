JawaPos.com - Tangis Esih Sukaesih pecah saat memeluk anak kedua Eni Sumarni, salah satu korban dalam kebakaran pabrik permen PT Fonusa Agung Mulia di kawasan Cikande, Kabupaten Serang, Banten.

Di hadapan anak yang kini kehilangan ibunya itu, Esih meluapkan kesedihan sekaligus menyindir ayah anak tersebut yang selama ini tidak hadir dalam kehidupan mereka.

"Nih anak keduanya, kasih tahu bapaknya nih anaknya. Kenapa sih ditelantarin, kenapa nggak nengok-nengok. Ini anak kamu pengin ketemu bapaknya tahu," ujar Esih sambil memeluk keponakannya, Senin (23/11).

Kesedihan Esih semakin dalam ketika mengingat nasib kedua anak Eni yang kini harus kehilangan sosok ibu. Suara tangisnya pecah saat menyadari kedua anak tersebut juga tidak memiliki kehadiran ayah dalam kehidupan mereka.

"Kasihan banget, ya Allah. Bapaknya nggak ada, mamanya sekarang nggak ada," ucapnya sambil menangis.

Kakak ipar Eni, Roy, mengatakan korban meninggalkan dua anak. Anak pertama diperkirakan sudah lulus SMA, sedangkan anak keduanya masih duduk di kelas II SMP.

Menurut Roy, suami Eni sudah tidak ada dalam kehidupan keluarga. Kondisi itu membuat kedua anak korban kini harus menghadapi kehilangan ibu tanpa kehadiran kedua orang tua.

"Anaknya dua, yang satu masih duduk di SMP kelas dua. Yang satu mungkin sudah lulus SMA. Jadi sampai saat ini, ya, dua-duanya sudah ditinggallah. Ya, anggaplah yatim piatu sampai saat ini," kata Roy.