JawaPos.com - Sebanyak 30 pekerja masih dalam pencarian setelah kebakaran melanda pabrik permen PT Fonusa Agung Mulia di kawasan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Sementara itu, 24 pekerja lainnya tercatat selamat, meski empat di antaranya harus mendapatkan perawatan di rumah sakit.

Berdasarkan data korban dari bagian HRD PT Fonusa Agung Mulia per Senin (23/11) pukul 13.00 WIB di lokasi, sebanyak 30 pekerja berstatus dalam pencarian atau dalam pencarian (DP). Sementara 20 pekerja dinyatakan selamat tanpa keterangan perawatan medis.

Dari 30 pekerja yang masih dicari itu, tim SAR sudah menemukan sebanyak 26 kantong jenazah yang belum diidentifikasi.

Adapun empat pekerja yang mendapatkan perawatan masing-masing adalah Feri Rama Suhandi dan Husni Chotimah yang dirawat di RS Hermina. Kemudian Gustiawan Ramadhan dan Imam Syafi'i yang mendapatkan perawatan di Klinik Modern.

Dalam daftar pekerja yang masih dalam pencarian, tercatat nama Eni Sumarni yang sebelumnya menjadi salah satu korban dalam peristiwa kebakaran tersebut. Total terdapat 30 nama pekerja yang masih dicari.

Data tersebut juga mencatat telah ditemukan 26 kantong jenazah hingga pukul 15.15 WIB. Namun, identitas para korban meninggal dunia masih harus dipastikan melalui proses identifikasi oleh tim Disaster Victim Identification (DVI).