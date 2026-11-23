JawaPos.com – Komunitas penggemar sepeda ontel menggelar gowes bersama di ibu kota. Sebanyak lebih dari 500 ontelis dari berbagai wilayah di Jabodetabek mengikuti Gowes Kebangsaan di Jakarta pada Minggu (22/11). Acara ini digelar dalam rangka memperingati Hari Bhakti Transmigrasi Nasional 2026.

Mengusung tema "Dari Sepeda Merajut Sinergi Mewujudkan Kolaborasi Nyata" dan "Beda Sepeda Satu Tujuan", acara tersebut diikuti para penggemar sepeda tua. Goweser ini menggenjot pedal kurang lebih sekitar 9 kilometer dengan rute Jalan Raya Kalibata - Jalan Dewi Sartika - Jalan MT Haryono - Monumen Dirgantara Pancoran - Jalan KH Guru Amin, kembali ke Jalan Raya Kalibata.

Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengapresiasi antusiasme para peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut. Adapun peserta yang hadir merupakan sebagian dari anggota Onthelis Onthelistas Indonesia (OOI) yang jumlahnya mencapai ribuan orang di berbagai daerah. "Saya sangat senang bisa berkumpul dengan para onthelis dan onthelista Indonesia," ujar Viva.

Kementrans mengajak pesepeda ikut merayakan Hari Transmigrasi karena ada spirit atau semangat yang sama antara program transmigrasi dengan aktivitas bersepeda. Menurut Viva, ontel merupakan saksi bisu dalam perjalanan perjuangan bangsa.

“Dulu para pejuang dalam melakukan pergerakan untuk mencapai kemerdekaan di samping jalan kaki, gerilya, juga naik sepeda”, papar pria asal Lamongan, Jawa Timur, itu.

Dengan kayuhan pedal, lanjut Viva, para pejuang ingin mengubah Indonesia menjadi negara yang bebas dari belenggu penjajahan bangsa asing. Ada semangat yang sama bahwa transmigran mengayuh hidupnya di kawasan transmigrasi untuk mengubah hidupnya menuju kesejahteraan.

Untuk mencapai cita-cita pentingnya kerjasama, gotong royong, kebersamaan, sinergi, kolaborasi, dan soliditas agar seluruh harapan, keinginan, dan perjuangan bisa tercapai. “Sesuai dengan tema gowes pagi ini”, paparnya.