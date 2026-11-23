JawaPos.com - Jakarta Penuh Warna (JPW) hadir kembali dengan tema Rayakan Bersama Ragam Warna Jakarta. Program Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta itu digelar di kawasan bersejarah Kota Tua Jakarta pada Sabtu (21/11).

JPW telah hadir dalam tiga edisi penyelenggaraan sepanjang 2026, dimeriahkan keberagaman budaya, semangat kebersamaan, dan pemanfaatan ruang publik sebagai wadah interaksi masyarakat.

JPW edisi 4 di Kota Tua Jakarta sukses mengajak masyarakat dari berbagai generasi untuk merayakan keberagaman dan kebersamaan melalui pengalaman budaya yang inklusif dan interaktif.

Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Mochamad Miftahulloh Tamary mengatakan, acara ini diselenggarakan untuk seluruh masyarakat di ibu kota.

Miftahulloh menambahkan, JPW juga menjadi bagian dari upaya menyambut usia Jakarta yang akan genap 500 tahun atau lima abad pada tahun depan.

Karena itu, dia mengajak seluruh masyarakat, baik warga Jakarta maupun pendatang dari berbagai daerah, untuk turut menjaga dan melestarikan kebudayaan ibu kota serta kekayaan budaya Indonesia.

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”Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khusus menyelenggarakan untuk bapak dan ibu sekalian, abang, mpok sekalian, warga Jakarta maupun warga daerah lainnya. Karena Jakarta pada tahun depan adalah lima abad atau 500 tahun,” kata Miftahulloh.

”Kegiatan ini kami laksanakan adalah untuk masyarakat Jakarta dan masyarakat luar Jakarta yang hadir di Jakarta. Kami mengajak bapak dan ibu sekalian, abang, mpok sekalian, mari kita sama-sama menjaga budaya Jakarta dan budaya-budaya Indonesia lainnya,” tambah dia.

Dimeriahkan Enau dan Gigi Rangkaian JPW edisi 4 dimeriahkan dengan berbagai pertunjukan seni, budaya, dan hiburan yang memadukan kekayaan tradisi Nusantara dengan atraksi kontemporer.

Sejumlah penampilan yang hadir antara lain Parade Budaya, Lenong Betawi, Animal Pop Dance, Ballet Roller Dance, sirkus Cyr Wheel dan Fire Dance, dan flasmob penari dari berbagai sanggar.

Panggung hiburan musik turut menjadi daya tarik JPW edisi 4 melalui penampilan Enau dengan lagu andalan Sesi Potret, serta grup band Gigi sebagai bintang utama yang menghibur pengunjung.

Kehadiran kedua musisi tersebut menambah semarak perayaan sekaligus menghadirkan hiburan bagi masyarakat dari berbagai generasi.

Peringatan Hari Anak Sedunia dan Hari Kesehatan Nasional JPW Edisi 4 juga menjadi bagian dari perayaan Hari Anak Sedunia dan Hari Kesehatan Nasional melalui rangkaian kegiatan yang mengedepankan kebahagiaan anak, kepedulian terhadap kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional, JPW edisi 4 menghadirkan Yoga in Heritage dan sejumlah layanan kesehatan.

Rangkaian tersebut memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi sekaligus mengakses layanan kesehatan di tengah perayaan seni dan budaya.

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Sementara itu, peringatan Hari Anak Sedunia diwujudkan melalui keterlibatan anak-anak dalam Parade Budaya.

Mereka turut ambil bagian dalam menampilkan keberagaman budaya melalui kostum dan ekspresi seni, sekaligus mendapatkan ruang untuk berekspresi dan berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan.

Melalui JPW edisi 4 Rayakan Bersama Ragam Warna Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kebudayaan terus berupaya menghadirkan ruang publik yang tidak hanya menjadi tempat rekreasi.

Tapi juga wadah untuk mempererat kebersamaan dan mengenalkan kekayaan seni dan budaya.