JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan penanganan darurat terhadap musibah longsor susulan yang terjadi di Jalan Langgar II, RT 007/RW 010, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (21/11) sore.

“Kami memahami kekhawatiran warga di Pejaten Timur. Penanganan darurat terus dilakukan, sementara pembangunan turap permanen akan dipercepat sesuai instruksi Bapak Gubernur agar lokasi ini benar-benar aman,” ujar Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Cyril Raoul Hakim atau Chico Hakim di Jakarta, Senin.

Berdasarkan laporan Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Marulitua Sijabat, longsor itu terjadi dipicu hujan berintensitas tinggi. Material longsor mengakibatkan akses Jalan Langgar II terputus serta menyumbat sebagian aliran Saluran Penghubung (Phb) Poltangan.

Akibat sumbatan tersebut, air meluap dan menggenangi permukiman di RT 13 dan RT 14 RW/08, dengan ketinggian genangan mencapai 30 sentimeter (cm) di RT 13 dan 50 cm di titik terdalam RT 14.

BPBD memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Sebagian warga terdampak memilih bertahan di lantai dua rumah masing-masing, sementara sebagian lainnya mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Chico menjelaskan, Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD telah dikerahkan untuk mendata dampak serta kebutuhan mendesak warga.

“Koordinasi juga dilakukan dengan pihak kelurahan, RW, Suku Dinas Sumber Daya Air, Dinas Pemadam Kebakaran, dan unsur terkait lainnya untuk penanganan darurat, termasuk pemasangan terpal dan pemantauan kondisi tanah yang masih labil,” jelas Chico.

Adapun kejadian itu merupakan longsor susulan setelah kejadian serupa di lokasi yang sama pada sekitar 10–11 November 2026.

Sejak kejadian pertama, kata dia, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menginstruksikan agar penanganan tidak hanya bersifat sementara, melainkan dilakukan secara permanen melalui pembangunan turap.

Dinas Bina Marga bersama Suku Dinas Jakarta Selatan dan Suku Dinas Sumber Daya Air terus mempercepat proses tersebut agar kejadian serupa tidak terulang.

Ia pun mengimbau warga di sekitar lokasi untuk tidak mendekati area longsor karena kondisi tanah masih berpotensi bergerak, terutama saat hujan.