JawaPos.com - Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Dadang Hartanto melakukan mutasi 139 personel yang terdiri atas perwira menengah, perwira pertama, dan pegawai negeri sipil (PNS) Polri di lingkungan Polda Metro Jaya.

Mutasi tersebut tertuang dalam tiga Surat Telegram Kapolda Metro Jaya tertanggal 22 November 2026, yakni ST/1141/XI/KEP./2026 yang memuat 47 personel, ST/1142/XI/KEP./2026 memuat 56 personel, dan ST/1143/XI/KEP./2026 memuat 36 personel.

Ketiga surat telegram yang merujuk pada Keputusan Kapolda Metro Jaya Nomor KEP/603/XI/2026, KEP/604/XI/2026, dan KEP/605/XI/2026 itu ditandatangani Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Polda Metro Jaya Kombes Pol Agus Nugroho atas nama Kapolda Metro Jaya.

"Mutasi di jajaran Polda Metro Jaya merupakan siklus pembinaan karier dan penyegaran bagi personel dalam ruang jabatan di lingkungan Polda Metro Jaya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dalam rotasi tersebut, posisi Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) di sejumlah polres metro mengalami pergantian. Jabatan Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Utara kini diemban Kompol Rudi Priyosantoso yang sebelumnya bertugas sebagai Pamen Polda Metro Jaya pindahan dari Stamarena Polri, menggantikan AKBP Awaludin Kanur.

AKBP Awaludin Kanur selanjutnya dipercaya menjabat Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Pusat menggantikan Kompol Sang Ngurah Wiratama Satria Pathy yang bergeser menjadi Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Barat.

Sementara itu, Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Barat sebelumnya, AKBP Edy Sudarma Korniawan, diangkat menjadi Kepala Bagian Operasi (Kabagops) Polres Metro Jakarta Timur.

Di wilayah penyangga, Kapolsek Cakung Kompol Andre Try Putra diangkat menjadi Ps. Kasatreskrim Polres Metro Depok menggantikan AKBP Made Gede Oka Utama yang promosi sebagai Kasubdit 1 Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Adapun Kasatreskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Bayu Kurniawan dimutasi menjadi Kapolsek Metro Gambir Polres Metro Jakarta Pusat.

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Selain jajaran reserse, sejumlah posisi kepala kepolisian sektor (kapolsek) di wilayah DKI Jakarta juga mengalami pergeseran. Kompol Andika Temanta Purba yang merupakan pindahan dari Slog Polri diangkat menjadi Kapolsek Metro Penjaringan menggantikan AKBP Agta Bhuwana Putra yang bergeser menjabat Kapolsek Metro Menteng.

Kapolsek Metro Menteng sebelumnya, AKBP Braiel Arnold Rondonuwu, diangkat sebagai Kabagbinopsnal Ditsamapta Polda Metro Jaya. Di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, Kompol Suparmin ditunjuk menjadi Kapolsek Mampang menggantikan Kompol Dian Pornomo, sedangkan AKP Gesang Kurniawan Mustofa diangkat sebagai Ps. Kapolsek Cakung.

Pergantian kapolsek juga terjadi di wilayah Tangerang dan Bekasi, antara lain AKP Dhady Arsya menjadi Kapolsek Serpong, AKP Dicki Agri Kurniawan sebagai Kapolsek Pamulang, serta Kompol Dwi Haribowo menjabat Kapolsek Cipondoh.

Selain itu, Kompol Handa Wicaksana diangkat menjadi Kapolsek Bantar Gebang, AKP Kevin Hotlando sebagai Ps. Kapolsek Medan Satria, dan AKP Budi Irawan menjabat Kapolsek Kedung Waringin.

Di jajaran Polres Metro Tangerang Kota, AKP Rachmad Wibowo ditunjuk menjadi Kapolsek Sepatan dan AKP Roy Rolando Andarek dipercaya menjabat Kapolsek Teluk Naga.

Sementara itu, mantan Kapolsek Jatiuwung Kompol Kresna Ajie Perkasa diangkat menjadi Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Polresta Bandara Soekarno-Hatta.

Pada tingkat direktorat, Polda Metro Jaya merotasi sejumlah pejabat di Direktorat Reserse Siber (Ditressiber), yakni AKBP Parikhesit menjadi Kasubdit 1 Ditressiber menggantikan AKBP Dicky Fertoffan Bachriel serta AKBP Poltak Yohannes Pangihutan Simbolon menjabat Kasubdit 4 Ditressiber menggantikan AKBP Grawas Sugiharto.