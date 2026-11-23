JawaPos.com - Kepolisian Resor (Polres) Bogor menguji coba situs berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk memantau kondisi dan memprediksi arus lalu lintas Jalur Puncak hingga 12 jam ke depan pada Minggu (22/11). Inovasi ini dilakukan untuk memastikan lalu lintas saat libur Nataru (Natal dan Tahun Baru) di wilayahnya tertib dan lancar.

Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Bogor AKP Afif Widhi Ananto di Pospol Hoegeng, Gadog, Ciawi, Kabupaten Bogor mengatakan situs tersebut mulai dibuka untuk publik. Dan kemudian diluncurkan secara resmi menjelang libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

"Hari ini (22/11) kami uji coba, situs ini kami buka untuk publik, masyarakat maupun media. Apabila masih ada koreksi atau perbaikan akan kami perbaiki sebelum diluncurkan menjelang libur Natal dan Tahun Baru," kata Afif.

Ia menjelaskan masyarakat dapat mengakses layanan tersebut melalui laman infopuncak.lantaspolresbogor.com menggunakan berbagai perangkat tanpa harus mengunduh aplikasi khusus.

Situs tersebut menyajikan informasi kondisi lalu lintas terkini di Jalur Puncak, rekayasa lalu lintas yang sedang diberlakukan, serta prediksi arus kendaraan dalam rentang satu jam, tiga jam, enam jam, hingga 12 jam ke depan.

Menurut Afif, teknologi kecerdasan buatan yang dikembangkan Polres Bogor saat ini memiliki tingkat akurasi prediksi hampir 100 persen berdasarkan perbandingan hasil prediksi sistem dengan data penghitungan kendaraan secara langsung di lapangan. "Akurasi antara data faktual yang kami hitung di lapangan dengan prediksi AI saat ini mencapai 91,1 persen. Itu akan terus kami jaga dan kembangkan," ujarnya.

Afif mengatakan layanan tersebut diharapkan membantu masyarakat, khususnya wisatawan dari Jakarta dan sekitarnya, dalam menentukan waktu keberangkatan menuju kawasan wisata Puncak. Dengan mengetahui kondisi lalu lintas dan prediksi kepadatan kendaraan, masyarakat dapat menyesuaikan rencana perjalanan untuk menghindari potensi kemacetan panjang.

Sebelumnya, informasi mengenai rekayasa lalu lintas di Jalur Puncak hanya disampaikan melalui kanal media sosial Satuan Lalu Lintas Polres Bogor.

Melalui situs berbasis kecerdasan buatan tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi kondisi lalu lintas secara lebih lengkap, termasuk potensi perubahan arus kendaraan dalam beberapa jam mendatang.

"Kami berharap masyarakat teredukasi dan memiliki gambaran yang utuh bagaimana kondisi Puncak saat ini serta rekayasa lalu lintas yang kami terapkan," katanya.

Afif memastikan situs tersebut dirancang dengan kapasitas akses yang memadai sehingga dapat digunakan masyarakat secara bersamaan, termasuk saat terjadi lonjakan kunjungan wisatawan pada masa libur panjang.