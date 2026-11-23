JawaPos.com - Tim SAR Gabungan terus memperbarui data korban kebakaran pabrik permen Cikande, Kabupaten Serang, Banten, setelah mengevakuasi 24 kantong jenazah pada hari kedua pencarian, Minggu (22/11).

Hingga Minggu (22/11) pukul 21.30 WIB, pendataan sementara di pabrik produk permen susu Milkita milik PT Fonusa Agung Mulia itu mencatat 63 orang terdampak, dengan 32 orang masih dalam pencarian.

Penyisiran sejak pagi hari difokuskan pada area bangunan terbakar seluas sekitar 2.000 meter persegi. Petugas membagi lokasi kejadian menjadi empat sektor untuk mengoptimalkan pencarian dan proses evakuasi.

Sebanyak 24 kantong jenazah ditemukan tersebar di beberapa titik bangunan. Rinciannya terdiri atas enam kantong di lantai dasar sektor A3, satu kantong di sektor A2, dan 17 kantong di lantai dua sektor A3.

Rincian Data Selamat, Luka, dan Proses Identifikasi DVI Jumlah pasti korban kebakaran pabrik permen Cikande yang meninggal dunia belum dapat ditetapkan.

Temuan 24 kantong jenazah tersebut berisi bagian tubuh sehingga masih memerlukan pemeriksaan lanjutan serta identifikasi oleh tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri.

Berdasar kroscek dan verifikasi sementara bersama pihak perusahaan, dari total 63 orang yang terdata, sebanyak 29 orang dinyatakan selamat.

Rinciannya meliputi 24 orang yang tercatat dalam daftar korban selamat serta lima orang luka-luka yang mendapatkan penanganan medis.

Selain itu, terdapat dua orang yang status keberadaannya belum dapat dipastikan dalam pendataan sementara. Sisanya sebanyak 32 orang masih dicari oleh petugas di lapangan.

"Adapun 32 orang yang masih dalam pencarian," ujar Kepala Kantor SAR Banten Al Amrad, Minggu (22/11).

Kronologi Kebakaran Pabrik Permen di Cikande Peristiwa kebakaran di pabrik permen wilayah Cikande tersebut bermula pada Sabtu (21/11) pukul 17.00 WIB. Api pertama kali muncul dari bagian gedung perkantoran dan gudang.

Kobaran api dengan cepat merembet ke bangunan lain di area pabrik. Barang produksi serta peralatan kantor ikut hangus terbakar sebelum petugas pemadam kebakaran terjun ke lokasi untuk mengendalikan api.

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Penyisiran Dilanjutkan Senin Pagi Sebanyak 568 personel dari berbagai unsur dikerahkan dalam penanganan kebakaran dan operasi pencarian di PT Fonusa Agung Mulia.

Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten bersama seluruh unsur SAR Gabungan terus berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tetap memperhatikan keselamatan personel di lapangan.

Setelah berlangsung sepanjang hari, pencarian dihentikan sementara pada Minggu pukul 17.49 WIB. Operasi akan kembali dilanjutkan pada Senin (23/11) pagi.