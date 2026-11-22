JawaPos.com - Polisi meringkus dua pria berinisial RS, 30, dan RSL, 24, yang diduga terlibat dalam aksi pengeroyokan terhadap anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat.

Penangkapan keduanya dilakukan di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat, pada Minggu (22/11) dini hari pasca insiden penyerangan yang terjadi di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara.

Insiden ini sempat viral di media sosial lantaran seorang satpam naik kap mobil polisi yang sedang melaju.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Metro Jaya Kombes Imron Ermawan, membenarkan penangkapan kedua terduga pelaku tersebut.

Meski begitu, pihak kepolisian masih mendalami keterlibatan spesifik masing-masing individu dalam insiden itu.

"Alhamdulillah (pelaku) sudah ditangkap," ujar Imron, Minggu (22/11).

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Bermula dari Penggerebekan di Kampung Ambon Rangkaian peristiwa ini bermula ketika tim Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat melakukan penindakan kasus narkotika di kawasan Kampung Ambon, Jakarta Barat, Kamis (19/11).

Situasi mendadak memanas sesaat setelah petugas berhasil mengamankan satu orang terduga pelaku.

Sekelompok orang tiba-tiba melakukan penyerangan brutal terhadap personel kepolisian di lokasi.

Demi menghindari bentrokan dan dampak yang lebih luas, tim Satresnarkoba memutuskan menarik diri dan mengarahkan kendaraan mereka menuju kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK).

"Setelah satu orang dilakukan pengungkapan, terjadi penyerangan kepada petugas Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat oleh beberapa orang, sekelompok orang," kata Kabidhumas Polda Metro Jaya, Kombespol Budi Hermanto, Jumat (20/11).

Ketegangan ternyata belum berakhir. Kelompok penyerang yang mengejar rombongan petugas meneriaki mobil polisi tersebut sebagai pelaku tabrak lari.

Teriakan provokatif itu terdengar oleh petugas keamanan atau satpam yang sedang berjaga di kawasan PIK.

Karena mengira kendaraan tersebut benar-benar pelaku tabrak lari, petugas keamanan langsung berusaha menghentikan laju mobil polisi secara paksa.

"Didengar security yang menjaga piket pada saat itu, diduga pihak security menduga bahwa mobil ini adalah mobil tabrak lari. Dihentikan dengan berada gelantung di kap mobil tersebut," ucap Budi.

Di tengah situasi mencekam tersebut, anggota Satresnarkoba sebenarnya sudah berupaya meredam keadaan.

Mereka telah menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) untuk membuktikan identitas resmi sebagai aparat penegak hukum.

"Petugas sudah menyampaikan bahwa kami dari Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menunjukkan identitas KTA. Tapi mungkin security berpikiran lain," jelas dia.

Lima Anggota Polisi Terluka, Satu Perwira Dioperasi Akibat rentetan penyerangan tersebut, total lima anggota Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat mengalami luka-luka.

Salah satu korban yang merupakan perwira pertama bahkan menderita luka tikam cukup serius di bagian paha sehingga harus naik ke meja operasi.